Harz-Weser-Werke und HCC laden nach Dorste zum Fasching

Dorste. Am Freitag, 10. Februar, gibt es ein buntes Programm und viel Tanz im Dorfgemeinschaftshaus Dorste

Zum Fasching in Dorste laden die Harz-Weser-Werke gemeinsam mit dem Hördener Carnevals Club am kommenden Freitag, 10. Februar, ab 19 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus Dorste, Roter Born 2, ein. Der Eintritt ist frei.

Das Programm beginnt etwa gegen 19.30 Uhr mit dem Einmarsch der Teilnehmer nebst Begrüßung und dem Eröffnungstanz des Prinzenpaares. Im Anschluss daran präsentiert die Prinzengarde des HCC ihren Gardetanz. Etwa gegen 20.15 Uhr begeistert die „bezaubernde Jeannie“, bevor die Gäste ausgelassen tanzen dürfen. Ein Überraschungsgast hat sich dann für 20.45 Uhr angekündigt, bevor Cinnemarcarne das Publikum auf gewohnte Weise unterhält.

Abba, Polonaise und Tanz

Mit „Abba“ will dann der Sport- und Freizeitclub Mischgemüse gegen 21.30 Uhr unterhalten, bevor die Veranstalter erneut zur Tanzrunde aufrufen.

Weiter geht es dann gegen 21.45 Uhr mit einem Auftritt der Mitarbeiter der HWW, bevor gegen 22 Uhr das Männerballett zeigt, was es kann.

Es folgt eine weitere Tanzrunde und eine Polonaise durch den Saal – und dann darf getanzt werden, bis gegen 23.30 Uhr der Abend voraussichtlich beendet werden wird.