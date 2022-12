Polizei meldet zwei Unfälle in Osterode

Osterode. In Osterode am Harz ist es kürzlich zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Das ist passiert.

Am Samstag gegen 18 Uhr ereignete sich in der Eisensteinstraße in Osterode ein Verkehrsunfall mit 8.500 Euro Schaden. Dabei übersah eine Verkehrsteilnehmerin laut Polizei beim Fahrstreifenwechsel nach links ein parallel in gleiche Richtung fahrendes Auto. Infolge dessen kam es zu einem Zusammenstoß.

Unfallflucht

Ein weiterer Unfall geschah bereits am 30. November. Darüber informierte jetzt die Polizei. Demnach beschädigte eine Frau beim Rückwärtsfahren auf dem Tankstellengelände in der Bahnhofstraße einen geparkten Pkw. Anschließend entfernte sie sich, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

