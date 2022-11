Förderverein Lasfelde verzeichnet nie dagewesenes Interesse an Aktivitäten

Der Förderverein Dorfgemeinschaft Lasfelde hat im vergangenen Jahr ein „nie dagewesenes Interesse“ an ihren Vereinsaktivitäten verzeichnen können. Darüber hat der Vorstand während der Jahreshauptversammlung informiert. Die diesjährigen Vereinsaktivitäten am 1. Mai auf dem Anger, ein Familienwandertag am 2. Oktober und die Schießveranstaltungen seien gut angenommen und besucht worden. Am Wandertag hatten sich 56 Erwachsene und zehn Kinder beteiligt. „Alle Teilnehmer haben den Abschluss am Vereinsheim unter Bewirtung von La Famiglia sehr genossen“, resümierte der Vorstand.

Besonders stolz zeigte sich der Vorstand über den Zuwachs bei den Mitgliederzahlen: Insgesamt 49 neue Mitglieder traten dem Förderverein Dorfgemeinschaft Lasfelde im vergangenen Vereinsjahr bei. „Was gemessen an den Gesamtzahlen von 186 Mitgliedern ein enormer Zuwachs ist. Besonders stolz kann der Förderverein sein, dass sich sehr viele junge Mitglieder angemeldet haben und auch gleich ihre tatkräftige Unterstützung zugesagt haben“, hieß es dazu vonseiten des Vorstandes.

Orga-Team unterstützt künftig den Vorstand

Einstimmig wählte die Versammlung im Anschluss ein Orga-Team, das den Vorstand bei künftigen Arbeiten rund um das Vereinsheim und bei der Vorbereitung und Ausrichtung der zahlreichen Vereinsaktivitäten unterstützen wird. Das Team besteht aus Joachim Lutter, Etienne Vahldieck, Jan Kreiter, Lukas Pinneke und Maris Birkefeld.

Zuvor aber hatte der Lasfelder Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Kohlstedt in launiger Art die Versammlung über die neuesten Entwicklungen im Ortsrat und dessen Beschlüsse, über die aktuellen Einwohnerzahlen und weitere geplante Aktivitäten und Baumaßnahmen informiert. Der Förderverein war im vergangenen Jahr mit einer Zuwendung in Höhe von 400 Euro durch den Ortsrat unterstützt worden, um damit die dringend nötige Entleerung der Toilettenanlagen am Vereinsheim finanzieren zu können.

Edi Winter wird posthum zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Abschießend stimmten die Vereinsmitglieder dem Antrag von Willi Hoffmann zu, den ehemaligen langjährigen Vorsitzenden Edi Winter, der den Verein seit der Gründung 1990 bis zu seinem Tod vorstand, posthum zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Hoffmann trug die Begründung seines Antrages persönlich vor. Unter anderem erklärte Hoffmann, dass sich Edi Winter sehr um den Verein verdient gemach habe und es ohne dessen Engagement den Schießstand der ehemaligen Kyffhäusergemeinschaft heute vermutlich nicht mehr geben würde.

Der Vorstand wolle dazu alles Nötige in die Wege leiten.