Beliebte Postkarten von Osterode am Harz: Ewald Bubbe malte auch Anderes

Osterode. Begabter Zeichner, Hobbymaler und Karikaturist mit Motiven von Alt-Osterode: Ewald Bubbes Wiege stand 1925 in Lerbach. Ein Blick in die Geschichte.

Weit bekannt und beliebt waren und sind die Weihnachtskarten mit Motiven „Osterode – so wie es früher einmal war“ von Ewald Bubbe. Alte historische Gebäude, Gassen, Personen in Trachten und Jahreszeiten gestaltete Bubbe maßstabgetreu bis in das kleinste Detail. Die historischen Weihnachtsmotive, welche in liebevoller Detailgetreue das Osteroder Leben aus vergangenen Zeiten auferstehen lassen sind bei weitem nicht die einzigen Produkte, die Bubbe fertigte.

Schon als Kind wünschte er sich Zeichenstift und Papier

Ewald Bubbe war ein überzeugter Autodidakt. Schon als Kind schrieb er seinen Eltern stets den gleichen Wunschzettel: Farben, Pinsel, Papier. Er malt und zeichnet mit allen möglichen Materialien von Scriptol bis Öl. Für die verschiedensten Auftraggeber gestaltete er neben seinen geliebten Stadtansichten auch Einladungen, Speisekarten, Urkunden und Plakate.

„Das Malen habe ich wohl im Blut“, mutmaßt der ehemalige Maschinenschlosser. Bereits sein Großvater habe Holzfiguren geschnitzt. Und auch Tochter Karin fertigte sehr schöne Federzeichnungen, betonte der stolze Vater.

So ein kurzer Zeitungsbericht.

Der Autor hat folgende Zeilen aus einem Artikel Harzer Gesichter übernommen:

„Ein Blick in eine seiner prallvollen Mappen, in denen er alle Entwürfe aufbewahrt, gibt einen Eindruck von der Vielfalt seiner Fähigkeiten. „Auch nachdem ich nicht mehr berufstätig bin, habe ich noch keinen Tag erlebt, an dem ich nichts mit mir anzufangen wusste“, freut sich der Rentner.

Doch nicht erst seit dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben frönt der passionierte Maler seinem Hobby. An eine denkwürdige Episode aus seiner Lehrzeit während des Krieges erinnert er sich mit einem Schmunzeln. „Für die Verdunkelung waren in unserer Werkstatt große schwarze Pappen vor den Fenstern angebracht worden, damit kein Lichtstrahl nach außen drang“, erzählt der ehemalige Maschinenschlosser.

Sternsinger erfreuen Groß und Klein. Foto: Ewald Bubbe

Eine leere, nackte Fläche vor dem Fenster, die regelrecht dazu einlud, sich auf ihr auszutoben – die Versuchung war zu groß für den Künstler. Mit weißer Kreide bannte er die Porträts umschwärmter Filmstars auf die schwarzen Pappen – und sorgte so dafür, dass Hans Albers, Zarah Leander und Theo Lingen den Schlossern in der nächsten Zeit wohlgefällig bei der Arbeit zusahen. „Noch heute kann ich kein leeres Blatt sehen“, lacht Bubbe. „Es reizt mich, etwas darauf zu malen.“

„Ich vermute, dass ich die Begabung zum Zeichnen von meinem Großvater geerbt habe“, so Bubbe, der bereits als Junge des Öfteren seine Mutter als Modell verpflichtete. Hobby des Lerbacher Großvaters nämlich sei das Schnitzen von Holzfiguren gewesen. „Auch unsere Tochter Karin hat etwas von dem Talent geerbt“, erzählt der Vater stolz. „Sie macht sehr schöne Federzeichnungen.“

Hobbyzeichner auch auf Kriegsschiff

Vorteile brachte dem Osteroder seine Begabung auch während seiner Soldatenzeit bei der Kriegsmarine. „Während meine Kameraden das Deck schrubben oder anderen Dienst schieben mussten, bekam der Funkgefreite Bubbe den Auftrag, illustrierte Kabinenschilder anzufertigen“, feixt der Hobbyzeichner.

„Beruflich war ich früher oft für längere Zeit im Ausland“, erzählte Bubbe. „Doch ich bin immer gern nach Osterode zurückgekehrt. Ich liebe diese Stadt, und vielleicht fällt es mir deshalb auch nicht schwer, sie zu malen.“ Wer eine der liebevoll gestalteten Weihnachtskarten in der Hand hält, glaubt das aufs Wort.

Marienkirche im Winterwald. Foto: Ewald Bubbe

Bei der Jahreshauptversammlung vom Heimat- und Geschichtsverein Osterode und Umgebung im Jahr 2021 wurden Weihnachtskarten meistbietend versteigert. Wer im Besitz dieser Karten ist, kann sich glücklich schätzen, die Motive sind auch im Besitz des Autors.

Genealogie und Biografie:

Ewald Bubbe wurde am 26. Juli 1925 in Lerbach geboren. Sein Vater war der 1899 geborene Stationsvorsteher der Osteroder Kreisbahn Willi Bubbe aus Osterode. Ewald Bubbes Mutter war Erna Heine aus Lerbach. Seine Eltern heirateten am 20. Juni 1925 in Lerbach. Die Hochzeit wurde gefeiert im Hause der Eltern seiner Mutter „Auf der Halle“, heute Friedrich-Ebert-Straße 127, gegenüber vom Hotel Sauerbrey. Da der kleine Ewald nur drei Wochen nach der Hochzeit seiner Eltern zur Welt kam, wohnten die jungen Eheleute zuerst noch im Hause der Schwiegereltern Heine. Häufig erzählte er, dass am Tage seiner Geburt der Schützenumzug durchs Dorf marschiert sei und just in dem Moment eines kräftigen Paukenschlags habe er seinen ersten Schrei getan. Bald aber zog die junge Familie in die Dörgestraße in Osterode, wo der kleine Ewald aufwuchs.

Seine Mutter, Erna Bubbe geborene Heine, war eine alteingesessene Lerbacherin deren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern schon Lerbacher waren. Ewald Bubbes Lerbacher Vorfahren waren Steinhauer, Waldarbeiter und Fuhrleute, übten also bodenständige Harzer Berufe aus.

Zeichentalent schon als Kind

Ewald Bubbes Vater kam aus einer Familie mit 9 Kindern, seine Mutter, Tochter des Lerbacher Steinhauers Otto Heine und Minna Ahrens war eine von 3 Geschwistern.

Johannistorstraße, Einkauf und Pferdeschlitten. Foto: Ewald Bubbe

Schon als Kind zeigte sich sein Talent zum Zeichnen. Sein erstes Portrait fertigte er von seiner Mutter Erna Bubbe. Von 1931 bis 1939 besuchte er die Bürgerknabenschule am Jacobitor. Auf seinem Abschlusszeugnis erhielt er dort in Kunst die Note „gut“. Danach ließ er sich bei der Firma August Luer, Osterode/Harz zum Maschinenschlosser ausbilden. Im Alter von 18 Jahren legte er dort seine Facharbeiterprüfung am 31. März 1943 ab. Kurz darauf wurde er zur Wehrmacht eingezogen und kam zur Kriegsmarine, wo er, zum Glück unbeschadet, den zweiten Weltkrieg überstand. Seine Marinezeit und die Liebe zur Seefahrt prägten ihn sein Leben lang. So vereinte er auf einzigartige Weise die Leidenschaft für die Harzer Berge und die Liebe zum Meer in seiner unverwechselbaren Persönlichkeit.

Sänger im Shantychor der Marinekameradschaft

Seine markante Bassstimme im Shantychor der Marinekameradschaft Osterode Admiral Zenker war nicht zu überhören. Er war kein Kind von Traurigkeit und für ein kühles Helles mit Freunden war er nicht abgeneigt. Ein Frühschoppen bei Erich H. endete auch mal zu später Stunde. Der Sekundentod ereilte ihn an einem Abend im Kreis seiner Kameraden im Alter von 73 Jahren.

Zum 10. Todestag fand im Museum vom Ritterhaus Osterode eine Sonderausstellung zum Leben und Werk des Künstlers Ewald Bubbe statt und sein Nachlass wurde als Stiftung übernommen.