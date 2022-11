Stahl gehört zu den Rohstoffen, die aufgrund der Pandemie und wegen des Krieges in der Ukraine teuer und teilweise schwer verfügbar sind.

Osterode. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine sind deutlich spürbar – Auch bei Unternehmen in Osterode am Harz. Die Lage.