Bunte Vorweihnachtszeit in der Stadthalle Osterode

Den Anfang macht die Brass Band Berlin am Donnerstag, den 24. November mit Classic, Jazz & Comedy. Was das pfiffige Ensemble bei Ihren Konzerten bietet, ist eine virtuose Mischung aus Musik, Show und Slapstick. Von Bach bis zu den Beatles sorgen die adretten Bläsersolisten beim Publikum für gute Laune. Gern gesehene Stammgäste in der Stadthalle sind auch Maybebop. Am Donnerstag, den 1. Dezember frohlockt das a cappella Quartett mit seinem Weihnachtsprogramm auf der Bühne. Zweifelsohne ist den vier jungen Männern damit ein Geniestreich gelungen. Es schafft den perfekten Spagat zwischen Witz und Anspruch, zwischen Tradition und Moderne, zwischen Sentimentalität und Wahnsinn.

Auch Werner Momsen liebt Weihnachten und schüttelt nur den Kopf darüber, was die Menschen daraus gemacht haben. Weihnachten steht vor der Tür, stehenlassen oder reinlassen, fragt sich der Klappmaul-Komiker angesichts der Angst vor dem weihnachtlichen Stress. Die Zuschauer können am Mittwoch, den 7. Dezember mit Santa Werner aufs Christkind warten und über alle Beklopptheiten lachen, die wir für das Fest der Liebe in Kauf nehmen.

Ein vielfältiges Stadthallenprogramm

Aber damit ist das vielfältige Stadthallenprogramm noch lange nicht ausgeschöpft. Weiter geht’s mit der Lesung „Sex ist wie Mehl“ mit Jürgen von der Lippe, der Weihnachtskomödie „Bäumchen wechsel dich“ mit der Schauspielerin Tanja Schumann und den Topsängern der 12 Tenöre. Den Abschluss des Veranstaltungsjahres teilen sich das Familienmusical „Die Schneekönigin“ und die stimmungsvolle Weihnachtsshow „Advent unter dem Sternenhimmel“.

Aus dieser großen Auswahl findet sicher jeder etwas nach seinem Geschmack, um sich die stressige Vorweihnachtszeit zu versüßen und einen gemütlichen Abend in der Stadthalle Osterode zu verbringen.

