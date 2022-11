Erasmus Days: Osteroder Azubis mit Europässen ausgezeichnet

Die Erasmus Days wurden auch in der BBS II Osterode gefeiert.

Die Erasmus Days wurden weltweit gefeiert, und die BBS II Osterode feiert natürlich mit, da die Schule als akkreditierte Einrichtung im Erasmus+ Programm aktiv an dem internationalen Gedanken mitarbeitet.

Das Team der internationalen Kontakte und die Auszubildenden, die im Sommer einen Auslandsaufenthalt durchführten, gestalteten 13 Mitmachstände. Im Rahmen einer Europa-Rallye konnte die Schulgemeinschaft, beider Standorte der BBS II Osterode, an den unterschiedlichen Ständen Stempel sammeln, um am Ende mit einem Präsent belohnt zu werden. Es wurde gepuzzelt, gequizzt, gegessen und fotografiert, denn speziell die Fotobox hatte es den Schülerinnen und Schülern angetan. Die Auszubildenden der Fachbereiche Sozialpädagogik, Heilerziehungspflege, Gastronomie und Pflege, die in Spanien, Österreich, Ungarn, Dänemark und den Niederlanden, unterwegs waren, schilderten den Schülerinnen und Schülern ihre Erfahrungen.

Bunt, quirlig und informativ – so war der Erasmus Day an den BBS II Osterode.

Zum Ende des Tages wurden die Auszubildenden mit dem Europass Mobilität ausgezeichnet. Der Europass Mobilität beschreibt genau, welche Kompetenzen die Person während eines Lernaufenthalts im Ausland erworben hat. Beide Organisationen, die entsendende und die aufnehmende Organisation stimmen sich für den Europass Mobilität genau ab, sodass die Auszubildenden ein Zertifikat erhalten, welches ihre Internationalität genau bescheinigt.

Neben den fachlichen Kompetenzen sind dies vor allem sprachliche, organisatorische und auch soziale Kompetenzen, denn viele Auszubildende müssen sich erstmals an eine andere Kultur und Arbeitswelt anpassen.

Bei Interesse an einem Lernaufenthalt steht das Team für die internationalen Kontakte zur Verfügung. Für weitere Informationen wenden Sie sich Interessierte an: international@bbs2osterode.de oder 05522/9093 133.