Energiekrise bereitet auch der Kirche Sorgen

Die jüngste Sitzung der Kirchenkreissynode Harzer Land begann mit einem Blick auf das World Council of Churches, der Vollversammlung des ökumenischen Rates. Pastorin Johanna Friedlein und Wiebke Zimmermann, Studentin und Mitglied der Landesjugendkammer, hatten teilgenommen und berichteten nun von zwei der Themenschwerpunkte: Klimaschutz und die Beteiligung junger Menschen.

Junge Menschen mehr an der Kirche beteiligen

Es ging also um die Zerstörung der Schöpfung, die sehr drastisch dargestellt wurde, sowie den Beitrag zur Bewahrung, den die Kirche leisten kann. Zudem sei sich die Kirche weltweit einig, dass junge Menschen unterrepräsentiert sind, woran gearbeitet werden muss. „Ich bin so erfüllt von dem, was ich erlebt habe“, fasste Johanna Friedlein die Erfahrungen zusammen.

Gearbeitet hatten im Harzer Land vor allem die Ausschüsse, um die es im Folgenden gehen sollte. So stellte Dr. Uwe Brinkmann für den Finanzausschuss dar, dass die Zuweisungen knapper werden, im Kirchenkreis aber schon viel getan wurde, um dies für die Gemeinden aufzufangen. Joachim Jünemann erläuterte, wie der Anlageausschuss auch in diesen Zeiten Zinsen erwirtschaftet.

Verschiedene Baumaßnahmen geplant

Henning Giere ging für den Bauausschuss auf die Energiekrise ein, die erfordert, dass auch in Kirchen und kirchlichen Gebäuden darauf reagiert werden muss. Ein wichtiger Punkt seien die sogenannten Bauergänzungszuweisungen, also Mittel für Baumaßnahmen, die pro Jahr etwa 550.000 Euro für im Schnitt 75 verschiedene Maßnahmen betragen. In den vergangenen Jahren lagen die Kosten immer deutlich über diesem Satz, was zum Teil aus Rücklagen, zum Teil aus bewilligten, aber noch nicht ausgegebenen Mitteln finanziert wurde. „Das wird nicht ausreichen. Wir müssen gucken, was wir noch genehmigen können“, so Giere. Auch das sei ein Grund, warum der noch relativ junge Gebäudemanagementausschuss so wichtig ist. Uwe Rumberg-Schimmelpfeng stellte die Dringlichkeit dar, kirchliche Gebäude, also zunächst Pfarrhäuser und Gemeinderäume, zu kategorisieren und in den Gemeinden beziehungsweise Regionen zum Teil auch nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten. Beispielsweise gemeinsame Pfarrhäuser in einer Stadt oder Fremdnutzung in Gemeinderäumen.

Im Nachbar-Kirchenkreis Leine-Solling gibt es inzwischen sogar eine Liste mit verschiedenen Kategorien für die Kirchen, in denen die Dringlichkeit der Mittelvergabe gestaffelt ist. Bei immer weniger Geld kann es letztlich dazu kommen, dass bei gewissen Kirchen nur noch in die Sicherheit, also den Erhalt investiert werden kann.

Fest wird vorbereitet

Petra Utermöller wies für den Diakonieausschuss auf das große Fest zum Jubiläum der Diakonie im kommenden Jahr hin. Außerdem stimmten die Mitglieder unter anderem einer Änderung der Finanzsatzung zu, in der es um eine Erhöhung der Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiten wie Seminare für Ehrenamtliche ging. Ferner sprachen die Teilnehmer über die Kirchenvorstandswahlen im Jahr 2024.

Superintendentin Ulrike Schimmelpfeng ging in ihrem Ephoralbericht noch einmal auf einige Punkte aus der Sitzung wie auch auf wichtige Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate ein. Vor allem aber ermunterte sie die Synodalen, bei allen Herausforderung doch Zuversicht auszustrahlen, denn dazu habe Kirche immer noch allen Grund und außerdem erreiche man nur so die Menschen. Es sei eben nicht die Aufgabe von Kirche, krampfhaft Strukturen zu erhalten, sondern Gottes Liebe spürbar werden zu lassen. Das heiße nicht, dass Probleme verschwiegen werden sollen, „aber nichts, wirklich nichts kann uns von Gottes Liebe trennen“. In diesem Sinne schloss sie mit einem Wort Dietrich Bonhoeffers: „In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.“