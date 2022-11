Demonstration Initiativen putzen Stolpersteine – Demos in Osterode am Harz

In Osterode putzen Bürgerinnen und Bürger stets am 9. November die vor mehr als zehn Jahren in der Stadt verlegten 14 „Stolpersteine“. Die in den Boden eingelassenen Gedenktafeln aus Messing erinnern an jüdische Opfer des Nazi-Regimes.

In diesem Jahr wollen die „Omas gegen Rechts“ gemeinsam mit Schülerinnen und Schüler die Stolpersteine reinigen, wie das „Aktionsbündnis Südniedersachsen für Solidarität und Demokratie“ mitteilt.

Versammlungen in Osterode am Harz am 9. November 2022

Auf dem Kornmarkt im Stadtzentrum ist zudem eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus geplant, bei der Vertreter von Parteien, Gewerkschaften und Initiativen sprechen werden.

Auf demselben Platz und ebenfalls am 9. November soll nach Angaben des Aktionsbündnisses eine Versammlung der sogenannten Querdenkerszene stattfinden. Diese sei in der Region in den vergangenen Monaten vor allem durch „wissenschaftsfeindliche Impfgegnerschaft, Herabwürdigung des Holocaust, Verharmlosung des Überfalls Russlands auf die Ukraine und rechts-populistische Wahrheitsverdrehungen“ aufgefallen.

„Da sich gerade auch auf dem Kornmarkt einige der Osteroder Stolpersteine befinden, werden wir uns an diesem Tag gegen eine Vereinnahmung des öffentlichen Raums durch diese Rechtspopulisten wenden“, erklärte das Bündnis. Der Kornmarkt dürfe am 9. November einzig der Erinnerung und Würdigung dienen.