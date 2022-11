Auto gestohlen, Polizisten verletzt – 3,5 Jahre Haft für Mann

In dem seit Mitte Juli laufenden Prozess gegen vier mutmaßliche Autodiebe hat das Landgericht Göttingen jetzt das Urteil verkündet. Die mit Abstand höchste Strafe von dreieinhalb Jahren Haft erhielt ein 27-jähriger Mann aus Polen. Dieser war im Januar mit einem gestohlenen Audi Q5, der kurz zuvor in Förste entwendet worden war, bei einer Polizeikontrolle an der Autobahnanschlussstelle Seesen auf einen Beamten zugefahren. Der Polizist wurde dabei so erheblich verletzt, dass er danach drei Monate lang dienstunfähig war.

Der 27-Jährige war anschließend mit bis zu 230 km/h weitergerast, bis er nach längerer Verfolgung festgenommen werden konnte.

Nach Ansicht der Kammer hat sich der vorbestrafte 27-Jährige, der schon mehr als vier Jahre in Polen in Haft gesessen hat, des gemeinschaftlichen Diebstahls in Tateinheit mit weiteren Delikten schuldig gemacht. Der Vorsitzende Richter Matthias Koller zählte eine ganze Liste von Straftatbeständen auf: Vorsätzlicher gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, gefährliche Körperverletzung, tätlicher Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen, Sachbeschädigung, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Ursprünglich war der 27-Jährige auch wegen versuchten Mordes angeklagt gewesen. Nach Ansicht des Gerichts hat der Angeklagte jedoch nicht mit Tötungsvorsatz gehandelt, als er auf den Polizisten zufuhr. Deshalb wurde dieser Vorwurf fallengelassen.

Verurteilung wegen gemeinschaftlichen Diebstahls

Die anderen drei Angeklagten wurden wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verurteilt. Ein ebenfalls bereits einschlägig vorbestrafter 22-jähriger Mann aus Polen erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Ein 35-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger erhielt eine 14-monatige Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Beim vierten Angeklagten, einem 21-Jährigen aus Polen, setzte das Gericht die Entscheidung über die Verhängung einer Jugendstrafe zur Bewährung aus. Dies entspreche einem Schuldspruch, erklärte der Richter. Wenn er sich innerhalb der Bewährungszeit von einem Jahr straffrei verhält, kommt er ohne Strafe davon. Das Gericht hatte den Haftbefehl gegen den 21-Jährigen bereits im September gegen Zahlung einer Kaution außer Vollzug gesetzt. Der Angeklagte war danach zu jedem weiteren Verhandlungstermin aus Polen nach Göttingen angereist.

Der ursprüngliche Tatvorwurf des Bandendiebstahls hat sich nach Ansicht des Gerichts nicht bestätigt. Die Angeklagten hätten sich vor der Tat nicht gekannt, sondern seien von einem gemeinsamen Ansprechpartner in Polen angeworben worden, sagte der Vorsitzende Richter. Sie hätten den Auftrag gehabt, nach Osterode zu fahren und dort ein Auto zu entwenden. Im Erfolgsfall sollte die Person, die das gestohlene Fahrzeug nach Polen überführt, 700 Euro erhalten, die anderen Beteiligten jeweils 500 Euro.

Die Angeklagten seien für die Tat mit Arbeitshandys und verschiedenen Geräten ausgestattet worden, mit denen sich Autos „knacken“ lassen, die mit einem Keyless-Go-Schließsystem ausgestattet sind. Die Polizei hatte die Männer observiert und mehrere Funkstreifen an den Ausfallstraßen postiert.