Top-Arbeitgeber im Südharz: Die Region hat gewählt

Im Büro der Verwaltung, auf Streife für die Polizei, im Industrieunternehmen an der schweren Maschine oder im Gastro-Service da für Harztouristen aus Deutschland und der Welt: Im Altkreis Osterode lässt es sich gut leben – und gut arbeiten. Aber wer sind die Top-Arbeitgeber im Südharz? Diese Frage hatten wir Leserinnen und Lesern vor einigen Monaten gestellt und damit zur Teilnahme an einer Umfrage aufgerufen, zu der das Entscheider-Magazin Standort38 gemeinsam mit dem Berliner Meinungsforschungsinstitut Trendence aufgerufen hat.

Ergebnis steht fest, das sind die Erstplatzierten

Nun steht das Ergebnis fest – und liefert eine Einsicht, die für den Südharz als traditionell starken Industriestandort wenig überraschend ist: Die Industrie hat die Nase vorn. Mit der Piller Group GmbH, die vom Hauptsitz in Osterode aus mit fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung aktiv ist, landet ein echter „Global Player“ auf Platz 1. Auf dem zweiten Platz folgt mit Thermo Fischer Scientific ein US-amerikanische Technologieunternehmen. Am Standort in Osterode produzieren rund 350 Beschäftigte Zentrifugen und andere elektromechanische Geräte zur Probenvorbereitung. Und auch der dritte Arbeitgeber auf dem Treppchen sitzt in Osterode und ist international aktiv: Die Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH.

Welche Arbeitgeber gelten in der Region noch als besonders attraktiv? In der Beilage „100 aus 38“ zum Thema, die ab dem 5. November im E-Paper des Harz Kurier zu lesen ist, gibt es die Antworten darauf. Außerdem finden sich darin Daten und Fakten zu den Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmern und die bekanntesten Unternehmen aller fünf Branchencluster. Darüber abgestimmt hatten übrigens Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Auszubildende sowie Studierende und Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Region über eine Online-Umfrage, die Standort38 zur Verfügung gestellt hatte.

So wurden die Unternehmen ausgewählt

Zur Wahl standen die vielfältigen Unternehmen mit dem höchsten Umsatz und den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Altkreis Osterode. Doch auch für neue Impulse und Arbeitgeber, die es zwar nicht bei den genannten Kriterien, dafür aber bei der Popularität in die Top-Liste schaffen, war die Umfrage offen. Schon zuvor hatten Standort38 und Trendence zum exklusiven Arbeitgeberranking aufgerufen, damals wurden die 100 besten aus dem Bereich 38 - also Orten mit einer Postleitzahl, deren erste Stellen aus 38 bestehen - gesucht. In der dritten Runde ging es in den Altkreis Osterode.