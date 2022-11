IG Metall kündigt weitere Warnstreiks im Altkreis Osterode an

Während die Inflation steigt und die deutsche Wirtschaft in eine Rezession zu schlittern droht, verhandelt die IG Metall mit den Arbeitgebern der . Nach zwei Runden gibt es bislang null Bewegung. Am Dienstag starten nun auch die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei Volkswagen. Ob sich die Gewerkschaft auf ähnlich zähe Verhandlungen einstellt und wie sie die beschlossene Gaspreisbremse beurteilt, erklärt im Interview mit unserer Zeitung Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

Herr Gröger, in der aktuellen Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie lassen die Arbeitgeber Sie ganz schön auflaufen, oder?

Gröger: Auflaufen – das weiß ich nicht. Zumindest ist aber richtig, dass sie Ihrer Verantwortung nicht gerecht werden und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der jetzigen Situation eben nicht entlasten. Die Arbeitgeber versuchen auf Zeit zu spielen und uns hinzuhalten. Das werden und können wir aber nicht hinnehmen.

Als die IG Metall die 8 Prozent Lohnerhöhung gefordert hat, sah die Welt zumindest noch ein wenig anders aus. Inzwischen fahren manche große Unternehmen wegen der hohen Energiepreise ihre Produktion herunter. Müssen Sie auch Ihre Forderung herunterfahren?

Unsere Forderung ist natürlich ein paar Tage alt, aber sie passt nach wie vor in die Zeit. 8 Prozent sind machbar und auch nötig. Denn auch die Inflation hat noch einmal an Dynamik gewonnen und ist auf 10 Prozent gestiegen. Nachgewiesenermaßen haben Unternehmen die Möglichkeit, die hohen Energiepreise weiterzugeben – sonst würde die Inflation schließlich nicht bei den Beschäftigten ankommen.

Für etliche Betriebe der Branche ist die Zeit aktuell herausfordernd, aber es ist mitnichten so, dass Unternehmen vor dem Abgrund stünden. Der Auftragsbestand hat gerade erst einen neuen Rekordwert erreicht. Außerdem, das möchte ich auch sagen, ändern sich Energie- und Rohstoffpreise nicht durch Tarifpolitik.

Der Präsident des Arbeitgeberverbands Niedersachsenmetall, Wolfgang Niemsch, hat sich dafür ausgesprochen, die Arbeitszeit von 35 auf 37 Stunden in der Industrie zu verlängern. Ist das eine Option für die IG Metall?

Das ist natürlich keine Option. Und bei diesem Vorschlag drängt sich auch die Frage auf, was er mit der aktuellen Problemlage zu tun hat. Wir erwarten statt solcher Ideen, die die Verhandlungen nur belasten, eine Reaktion auf unsere Forderung und konkrete Lösungsvorschläge.

Das könnte am kommenden Freitag, wenn sich IG Metall und Niedersachsenmetall zur dritten Verhandlungsrunde treffen, so weit sein...

Dieser Termin findet in letzter Minute vor Auslaufen der Friedenspflicht statt, die Arbeitgeber waren zu einem früheren Termin nicht bereit. Die Beschäftigten erwarten jetzt, dass nicht weitere Nebenthemen aufgemacht werden, sondern endlich ein Angebot vorgelegt wird – und zwar eines, das einen großen Schritt nach vorn in den Verhandlungen bedeutet. Bis jetzt haben die Arbeitgeber eine Verweigerungshaltung eingenommen, über nichts kann man aber nicht verhandeln.

In der Nacht zu Samstag sind dann schon Streiks möglich – wie massiv werden sie werden?

Wir lassen uns gerne positiv von einem guten Angebot der Arbeitgeber am Freitag überraschen, aber wir haben auch einen realistischen Blick für die Situation. Deswegen sind wir vorbereitet. Wenn wir streiken, werden wir immer eine Steigerungsfähigkeit behalten. Aber die Stimmung bei den Beschäftigten ist aufgeheizt, deswegen dürften die ersten Warnstreiks ein deutliches Signal senden. Und sie finden im gesamten Bundesgebiet statt.

In der Chemie-Branche wurde gerade erst ein Tarif-Abschluss erzielt mit insgesamt 6,5 Prozent mehr Geld bis Juli 2024 plus eine einmalige Sonderzahlung von 3000 Euro. Gibt das keinen Rückenwind für die Metall- und Elektro-Industrie?

Der Tarifabschluss sollte den Arbeitgebern zeigen, dass sie sich auch in schwierigen Situationen auf die Forderungen der Beschäftigten zubewegen müssen. Die Chemie-Branche ist von den hohen Energiepreisen noch einmal mehr belastet als die Metall- und Elektro-Industrie. Dennoch erleben wir von den Arbeitgebern die genannte Verweigerungshaltung.

Die 3000 Euro Sonderzahlung, die die Bundesregierung abgaben- und steuerfrei hält, ist aber laut Niedersachsenmetall auch ein Instrument für diese Tarifrunde...

Am Verhandlungstisch wurde davon aber noch nicht gesprochen. Zuallererst brauchen wir sowieso eine nachhaltige Entgeltsteigerung, die sich dauerhaft in der Entgelttabelle wiederfindet. Denn die Inflation lässt sich nicht ungeschehen machen, die Preise sinken nicht mehr. Wenn in der Umsetzung dann solche Sonderzahlungen genutzt werden, kann das auch Teil eines Weges sein.

Am Dienstag wird das erste Mal für die Tarif-Beschäftigten bei VW verhandelt, für die die IG Metall ebenfalls 8 Prozent mehr Geld fordert. Glauben Sie, die Verhandlungen gestalten sich dort ähnlich zäh wie in der Fläche?

Volkswagen sollte sich kein Beispiel nehmen an den Arbeitgebern in der Fläche. Das Unternehmen sollte sich seiner Verantwortung stellen und zügig mit uns zu einem Ergebnis kommen – gerade auch mit Blick auf die gute wirtschaftliche Lage bei VW.

Was fordern Sie abseits der Lohnerhöhung?

Wir fordern die Verlängerung des Tarifvertrags zur Altersteilzeit. Er ist die einzig ordentliche Brücke, früher in Rente gehen zu können – was vor dem Hintergrund der zunehmenden Belastung von Beschäftigten immer wichtiger wird. Außerdem ist Altersteilzeit auch ein Instrument in der Gestaltung einer sozial-verträglichen Transformation. Die Verlängerung des Tarifvertrags ist in dieser Runde also absolut kein Nebenthema für uns.

Außerdem wollen wir die Wahloption für freie Tage für Mitglieder der IG Metall ausweiten. Derzeit können Beschäftigte bei VW je nach Belastung anstatt Geld drei oder sechs mehr freie Tage bekommen. Das sollen in Zukunft mehr werden, wie viele, ist Verhandlungssache. Und als drittes fordern wir, dass die Semesterbeiträge der dual Studierenden voll übernommen werden.

Wie zufrieden sind Sie mit den bisherigen politischen Lösungen für die Energiepreis-Krise?

Die Politik hat deutliche Schritte in die richtige Richtung gemacht, vor allem bei der Gaspreisbremse, die wir als IG Metall früh gefordert und in die Debatte eingebracht haben. Wir begrüßen, dass auch beim Strom den hohen Preisen entgegengewirkt werden soll. Das hilft. Aber es gibt auch noch ein paar Baustellen. Zum Beispiel sollten auch die Menschen, die mit Öl oder Holzpellets heizen, entlastet werden. Und der Abstand zwischen Dezember und März ist auch zu lang. In diesem Zeitraum brauchen Verbraucher Entlastungen, es ist ja eine heizintensive Phase.

Wie zum Beispiel?

Entweder könnte die Energiepreisbremse früher wirken oder der Heizkostenzuschuss für Dezember müsste für den Anfang des Jahres wiederholt werden. Wichtig ist auch, dass die Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, schnell konkret gemacht werden und jeder einzelne sieht, wie sie bei ihm oder ihr ankommen.

Ein anderes Thema: Im November startet die WM in Katar, VW ist Hauptsponsor der deutschen Mannschaft. Plant die IG Metall Proteste? Und werden Sie selbst Spiele sehen?

Ich schaue mit großer Wahrscheinlichkeit kaum eines der WM-Spiele, weil wir parallel in den Tarifrunden und möglichen Warnstreiks sind. Klar ist allerdings, dass Menschenrechte unverhandelbar sind! Die Auswahl des Austragungsortes Katar ist eine Zumutung für Fußball-Enthusiasten mit Blick auf die Arbeitsbedingungen und unzählig gestorbenen Arbeiter vor Ort. Ich kann absolut nachvollziehen, dass mehr und mehr Mitmenschen sagen, dass sie diese WM boykottieren wollen.