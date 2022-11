Greifvögel jagen im Gipssteinbruch bei Uehrde

Sie sind genauso elegant wie für ihre Beutetiere gefährlich: Greifvögel. Rund um den Steinbruch von Rump und Salzmann bei Uehrde lassen sich Mäusebussard, Turmfalke und Uhu bevorzugt antreffen.

Hier und auf den Wiederherrichtungsflächen des Unternehmens finden sie reichlich Nahrung; Kleintiere und Nager müssen sich vorsehen, wenn die gefiederten Jäger in der Nähe sind. Naturfotograf Andreas Nolte ist es gelungen, sie mit seiner Kamera bei der Jagd zu beobachten. „Das war gar nicht so einfach“, sagt Nolte, der immer wieder auf seinen fotografischen Streifzügen den Gipssteinbruch und die ihn umgebende Natur besucht. „Der Uhu hat es mir ganz besonders schwer gemacht. Sieben Anläufe habe ich gebraucht, bis ich ihn endlich vor der Linse hatte.“ Seine Geduld hat sich aber auf jeden Fall gelohnt.

Schutz für sich und die Jungen

Diese größte Eulenart war bis vor wenigen Jahren in Deutschland nämlich noch gefährdet. Inzwischen jedoch zählt man wieder über 2.000 Brutpaare, die sich allerdings meistens diskret verstecken. Doch in diesem Gipssteinbruch scheint es sich ein Paar gemütlich gemacht zu haben. Die Felsenbrüter finden hier alles, was sie brauchen: Schutz für sich selbst und ihre Jungen - etwa vor Fuchs und Waschbär -, und ein offenes Jagdrevier. Erstaunlicherweise lassen sie sich von den menschlichen Aktivitäten im Steinbruch überhaupt nicht stören.

Dem Uhu entgeht nichts. Foto: Rump & Salzmann/Andreas Nolte

Der Lärm der Radlader, Bagger und Dumper interessiert die Uhus nicht. Sie begreifen schnell, dass die Maschinen und die Mitarbeiter ihnen nichts tun. Die Tiere werden erst aktiv, wenn die Sonne untergeht. Und dann haben die Menschen die Abbaustätte schon längst verlassen.

Lebensraum Abbaustätten

Betriebsleiter Uwe Schridde freut sich über diese doppelte Nutzung des Steinbruchs. „Wir hoffen natürlich, dass die beiden Uhus nicht nur in diesem Jahr hier bei uns in Uehrde bleiben. Diese Vögel sind nämlich eigentlich standorttreu. In unserer Abbaustätte bei Dorste hatten wir im vergangenen Jahr einen Uhu zu Gast, den wir allerdings wieder aus den Augen verloren haben. Uhus, so liest man, haben eine Lebenserwartung von mindestens 25 Jahren. Bei Bussarden gilt dies schon als Obergrenze, während Turmfalken bis zu 18 Jahre alt werden können. Im Gegensatz zum Uhu sind diese beiden Greifvogelarten jedoch deutlich verbreiteter. Ihre bevorzugten Speisepläne ähneln sich, aber in Steinbrüchen scheint für alle genügend Beute zu finden sein. Diese drei Greifvögel gehören zu den streng geschützten Arten. Uwe Schridde: „Umso erfreulicher, dass man Uhus, Mäusebussarde und Turmfalken bei uns antrifft und sie sich – mit etwas Glück und Geduld - sogar fotografieren lassen.“