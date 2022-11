Osteroder Musiker spielen beim Prog-Stock-Festival in den USA

Schwiegershausen. Melanie Mau und Martin Schnella spielten erneut beim Prog-Stock-Festival in New Jersey. Im Interview sprechen sie über ihre Erlebnisse in Amerika.

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“ – diese Textzeile von Matthias Claudius gedichtet trifft auch auf Melanie Mau und Martin Schnella zu. Das Musikerpaar aus Schwiegershausen war erneut zum Prog-Stock-Festival in Rahway, New Jersey, eingeladen worden. Jedes Jahr im Oktober ist die Kleinstadt für drei Tage Schauplatz für das einzige internationale Progressive Rock Festival im Nordosten der USA.

Die Veranstaltung, die vom 7. bis 9. Oktober ging, ist noch recht jung: Das erste Prog-Stock-Festival fand 2017 statt.

Martin Schnella (von links), Melanie Mau, Gitarrist/Bassist Matt Dorsay und Simon Schröder. Foto: Privat / Martin Schnella

Progressive Rock, kurz auch Progrock genannt, ist ein Musikstil, der seit Ende der 1960er Jahre die Musikwelt bereichert. Damals fügten Musiker dem Rock stilistische Merkmale anderer musikalischer Genres hinzu. Dabei wurde die Art der Komposition sowie Harmonik aus der Klassik mit einbezogen, ebenso Jazz-Einflüsse und nicht-westliche Formen, wie die sogenannte Weltmusik.

Pioniere bzw. Vorreiter dieser Stilrichtung waren The Moody Blues, Jethro Tull, Yes oder Genesis.

Auch Melanie Mau und Martin Schnella haben sich in Teilen ihrer Musik dem Progrock verschrieben. Vom 6. bis 11. Oktober verlegten Mau und Schnella ihr musikalisches Zuhause nach New Jersey. In einem Gespräch mit dem Harz Kurier erzählten die Zwei über ihre Eindrücke und Erlebnisse während des Festivals in Amerika.

Wann wurdet Ihr zum ersten Mal zum Festival nach Rahway eingeladen?

Wir haben im Jahr 2019 das erste Mal teilgenommen. 2020 folgte dann die Zwangspause wegen der Coronapandemie. 2021 wurden wir wieder eingeladen, durften jedoch nicht einreisen. Denn Europa und damit auch Deutschland galt für die USA als Corona-Risikogebiet. Wir konnten allerdings online am Festival teilnehmen.

War es in 2022 emotional anders als sonst?

Emotional ist es ähnlich wie 2019 gewesen. So war es jetzt eine große Freude, viele bekannte Gesichter, die wir 2019 kennengelernt haben, nun wiederzusehen.

Ihr hattet jetzt mit Simon Schröder einen Schlagzeuger mit dabei. War es für Simon das erste Mal?

Simon sollte eigentlich letztes Jahr schon mitkommen. Da wir 2021 nur online am Festival teilgenommen haben, war es nun das erste Prog-Stock-Festival für ihn. Er spielte aber schon bei unserem Online-Auftritt mit.

Was bedeutet Euch das Festival, wie fühlt es sich an?

Es fühlt sich an wie nach Hause kommen. Die Menschen sind so freundlich, warmherzig und dankbar, dass es sich anfühlt als würde man sie schon sehr lange kennen. Von daher ist es eines der Festivals, was uns sicher lange im Gedächtnis bleiben wird. So wie es aussieht dürfen wir auch nächstes Jahr wiederkommen.

Wie wurdet ihr vom Veranstalter aufgenommen?

Die hauptamtlichen Veranstalter Ann und Tom sind große Fans von uns, aber auch das komplette Team. Wir wurden von Veranstalter und Publikum genauso herzlich aufgenommen wie die großen bekannten Bands. Das fühlt sich alles erstmal total unreal an, denn wir sind doch nur ein paar kleine Musiker aus Osterode am Harz. Die Reisekosten wurden übernommen, da kommt schon eine Menge Geld verbunden mit Wertschätzung zusammen, was der Veranstalter alleine für uns aufgebracht hat.

Und wie kamt ihr bei den Fans an?

Wir hatten den Eindruck, dass unsere Musik bei den Besucherinnen und Besuchern – es waren etwa 1.000 bis 1.500 über die drei Tage verteilt da – sowie dem gesamten Team sehr gut angekommen ist. Nach unserem Auftritt und an den folgenden Festivaltagen haben wir noch viele Gespräche mit Gästen geführt sowie unzählige Fotos mit ihnen und anderen Musikern gemacht. Und viele CDs von uns gingen auch über den Verkaufstisch.

Wie lange hat eure Show gedauert, wie lange durftet ihr spielen?

Wir haben ein 90 minütiges Set gespielt. Darunter eigene Komposition, aber auch einige Coversongs. Von unserem brandneuen Album „Invoke The Ghosts“ haben wir drei Songs gespielt.

Wird es eine Wiederholung geben, wenn ja, wann?

So wie es momentan aussieht werden wir für 2023 wieder eingeladen.

Gibt es ein besonders schönes Erlebnis für Euch?

Bei dem Festival geht es in erster Linie um die Musik. Jeder Beteiligte steht voll und ganz hinter der Sache und liebt diese Art von Musik. Das erste besondere Erlebnis war natürlich unser Auftritt, die große Bühne in diesem wunderschönen Theater, das aufmerksame Publikum und das unfassbar freundliche Team. Natürlich ist es ebenso aufregend und besonders, wenn man über die Tage verteilt prominente wichtige Leute dieser kleinen Musikszene trifft, sich austauschen und unterhalten oder ein paar Fotos zur Erinnerung schießen kann. Aber das i-Tüpfelchen ist definitiv die Gastfreundschaft, Herzlichkeit sowie die erfahrene Wertschätzung, die man uns gegeben hat.

Gab es prominente Besucher, wenn ja, wen?

Also Jon Bon Jovi war nicht da. Der prominenteste Musiker war sicherlich Toni Levin, der unter anderem für Peter Gabriel Bass spielt.

Wie sind eigentlich die Veranstalter auf euch gekommen?

Die Veranstalter und jemand aus dem Team sind seit vielen Jahren große Fan unserer Videos auf YouTube. Ann bedankte sich nochmals bei einem Teammitglied, der uns einst vorgeschlagen hatte.

Was nehmt ihr ganz persönlich von eurer Reise mit?

Die Reise in die USA, auch wenn sie nur sehr kurz war, war ein ganz besonderes Erlebnis für uns drei. In erster Linie sind es die Menschen, die uns begeistert haben. Auch in stressigen Situationen hat jeder noch ein Lächeln im Gesicht. Für uns ist es etwas ganz Spezielles, dass man unsere Musik auch fernab unserer Heimat gerne hört und so viel Aufwand auf sich nimmt, um uns dorthin einzuladen. Alle waren so nahbar, und wir waren mitten drin.

Mau und Schnella erleben

Wer Melanie Mau und Martin Schnella einmal live in der Region erleben möchte, hat dazu am 19. November um 19 Uhr im Movement in Bad Lauterberg sowie am 3. Dezember im Einbecker Neu-Deli um 20 Uhr die nächsten Gelegenheiten.

Nähere Informationen zu den Konzerten gibt es unter www.movement-badlauterberg.de sowie www.neu-deli.de. Diejenigen, die sich im Nachhinein die jeweiligen Shows in New Jersey im Stream ansehen möchten, können unter https://www.stageit.com/ProgStock entsprechende Zugänge käuflich erwerben.