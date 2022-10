Kaminbrand in Osterode: Freiheiter Feuerwehr im Einsatz

Gerade fährt das Messer durch das Brötchen, der Kaffee duftet, und auch dem Frühstücksei wird jetzt die nötige Aufmerksamkeit zuteil. Es ist Samstagmorgen, es verspricht ein ruhiger und gemütlicher Tag zu werden. Doch wie so oft kommt es anders.

Dicker Rauch quillt aus dem Schornstein. Foto: David Czaja / HK

Es klingelt an der Haustür. „Was heizt Ihr denn da“, fragt ein Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Freiheit in voller Montur. „Nichts besonderes, ganz normales Holz“, kommt verdutzt die Antwort. Der Blick fällt auf eine große Kulisse auf der Hauptstraße, wo die Wehr Samstag, 22. Oktober, in voller Mannschaftsstärke angetreten ist, und dann zurück auf den Schornstein. Dichter Rauch quillt aus der Öffnung. „Schornsteinbrand“, diagnostiziert der Feuerwehrmann fachkundig. In Windeseile verteilen sich die Kameraden im Haus, verschaffen sich einen Überblick über die Situation und bereiten präventiv Löschmaßnahmen vor, sollte es schlimm kommen.

Kamine dafür ausgelegt

Beruhigend ist, dass die Kamine dafür ausgelegt sind, innen auch mal auszubrennen, so besonders sei der Vorfall nicht, es komme öfter vor, erklärt die Feuerwehr. Aber: Alles will man im Blick behalten, unter dem Dach achten Kameraden darauf, dass im wahrsten Sinne des Wortes nichts anbrennt.

Einen Überblick verschafft sich auch der zur Unterstützung gerufene Bezirksschornsteinfeger Karsten Schumann aus Katlenburg-Lindau. Er betreut in Osterode unter anderem den Bereich Röddenberg. Drei bis vier solcher Brände verzeichnet er normalerweise in seinem Kehrbezirk pro Jahr. Er gibt schnell Entwarnung, der Kamin kann jetzt kontrolliert ausbrennen und wird noch einmal durchgefegt. Für den Schornsteinfeger ist es ein normaler Vorgang, für die Hausbesitzer ein Aufreger am Samstagmorgen.

Tipps der Schornsteinfeger

Wie aber kommt es zu einem solchen Kaminbrand, und was kann man präventiv tun? Oft ist es die schlechte Verbrennung des Holzes, das entweder zu nass ist oder beim Brennvorgang zu wenig Sauerstoff erhält, erklärt der Fachmann. „Es bildet sich Glanzruß und setzt sich im Schornstein ab.“ Glanzruß, auch Hartruß genannt, ist eine klebrige, teerähnliche Masse, die in ihrer Konsistenz stark Harz ähnelt. Diese Ablagerung besteht in erster Linie aus kondensierten Holzgasen sowie Wasser und anderen Schwebstoffen. Und die kann in Brand geraten. „Eigentlich sind die Schornsteine darauf ausgelegt und halten das aus. Wenn aber die richtigen Wanddurchführungen fehlen oder Holzbalken durch den Kamin laufen, ist das höchst gefährlich.“

Richtiges Heizen wichtig

Um derartigen Ereignissen entgegenzuwirken ist das richtige Heizen mit Holz wichtig, erklärt der zuständige Bezirksschornsteinfeger Lars Koch, der einige Tage später zurück aus dem Urlaub den Kamin in Augenschein nimmt. So sind ein gutes Unterfeuer und ausreichend Luftzufuhr wichtig, damit die Flamme hell und ruhig brennt. Der Brennvorgang darf durch Luftentzug nicht zu stark gestört werden.

Zur Sicherheit hat die Feuerwehr Anschlüsse verlegt. Foto: Michael Paetzold / HK

Karsten Schumann appelliert an die Betreiber von Feuerstätten, auch die Ofenrohre regelmäßig vom Ruß zu befreien, denn: „Hier entstehen oft die Kaminbrände. Entzündet sich der Ruß, schlagen 300 bis 400 Grad in den Schornstein.“ Für die Einzelraumfeuerstätten besteht keine Kehrpflicht, für die Reinigung muss der Betreiber selber sorgen. Lars Koch blickt mit gemischten Gefühlen auf die kommende Heizperiode und rechnet angesichts der aktuell angespannte Lage auf dem Energiemarkt mit einem vermehrten Aufkommen von Kaminbränden durch falsches Heizen. Übereinstimmend loben beide den guten Ausbildungsstand der Osteroder Wehren.