Geschichten von frechen Kühen und erschrockenen Postboten

„Es ist so schön, mal wieder ein volles Haus zu haben“, begrüßte Leiterin Claudia Wilkening das junge Publikum samt erwachsener Begleitung zu der Bilderbuch-Lesung „Abenteuer, Spiel und Spaß mit Lieselotte“ in der Stadtbibliothek. Besonders freute sie sich, dass mit Alexander Steffensmeier ein bekannter Autor und Zeichner zu Gast war, der seine mittlerweile berühmte Kuh im Gepäck hatte.

Mit seiner ruhigen, einfühlsamen Art gewann Steffensmeier die Aufmerksamkeit der kleinen Besucherinnen und Besucher von Beginn an. Unterstützt von Foto-Projektionen zeigte er ihnen seinen Alltag als Autor und Zeichner und erklärte, wie seine Bilderbücher entstehen.

„Ich habe das Glück, dass ich in meinem Beruf jeden Tag zeichnen kann“, verriet er. Besonders gerne male er aber die Kuh Lieselotte. Zunächst trug er den Kindern seine allererste Geschichte rund um seine beliebte Protagonistin mit dem Titel „Lieselotte lauert“ vor. Darin schildert der Autor, wie die temperamentvolle Kuh ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgeht, sich zu verstecken und den Postboten zu erschrecken. Begeistert waren die Mädchen und Jungen nicht nur von der lustigen Erzählung, auch die lebendigen Zeichnungen mit ihren vielen witzigen Details sorgten für Vergnügen.

Positive Botschaft am Ende

Natürlich gab es letztlich ein „Happy End“, und Lieselotte hilft schließlich als „Postkuh“ beim Austragen von Briefen und Paketen. Auch in dem zweiten Bilderbuch „Ein Platz nur für Lieselotte“, das Steffensmeier den Kleinen vorstellte, ging es um das Thema Streiten und sich vertragen. Bis die Tiere sich am Ende zur Freude der Bäuerin einigen, veranstalten sie eine Menge Betriebsamkeit und Chaos auf ihrem Bauernhof, was dem Publikum viel Spaß bescherte. Zu guter Letzt heißt die positive Botschaft der Geschichte jedoch: „Miteinander macht es am meisten Spaß.“

Zudem demonstrierte der Autor und Zeichner den Kindern, wie aus nur wenigen zielsicheren Strichen seine Figuren entstehen und mit wenigen zusätzlichen Kleinigkeiten eine amüsante Wirkung erzielt wird, was auch die Erwachsenen sichtlich schwer beeindruckte. „Es hat Spaß mit euch gemacht“, bedankte sich Steffensmeier zum Schluss bei den Mädchen und Jungen für ihr interessiertes Zuhören und Mitmachen. Obendrein hatte er noch ein paar kleine Geschenke zum Mitnehmen vorbereitet, was das Glück der Kleinen perfekt machte.