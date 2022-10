Osterode. In der Jahreshauptversammlung blickt das Deutsche Rote Kreuz aus Osterode am Harz auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück.

Rotkreuz 32 Helfer und 3.800 Dienststunden: DRK Osterode in Zahlen

„Auch unsere Rotkreuzarbeit stand im Jahr 2021 voll im Zeichen der Corona-Pandemie. Das Schlimmste war, dass wir nur eingeschränkten Dienst und damit wenig zu tun hatten“ – mit dieser Anmerkung eröffnete der erste Vorsitzende des DRK Osterode, Dr. Tobias Wittig, seinen Bericht, den er während der Mitgliederversammlung vorlegte.

Als Highlight dürften die insgesamt elf Blutspendentage bezeichnet werden. „Wir hatten insgesamt 891 Spender und Spenderinnen, das ist ein Anstieg um drei Prozent“. Allerdings habe man sich ja auch einmal mehr getroffen, als in den Corona-freien Jahren, so der Vorsitzende. Zur Mitgliederbewegung wusste er zu berichten, dass der Ortsverein zurzeit 426 Mitglieder zählt. „Die Mitgliederentwicklung bleibt ein bedeutendes Thema, denn neben den Aktiven sind die Fördermitglieder der wichtigste Baustein unseres Vereins“.

Die Bereitschaft hatte im zurückliegenden Jahr vier bezahlte Sanitätsdienste durchzuführen, immerhin sei das einer mehr als 2020. Es seien aber auch zahlreiche Sanitätsdienste auf der Atemschutzstrecke der FTZ in Katzenstein. Zwischen den Lockdowns hätten Präsenz-Dienstabende stattgefunden. Die virtuelle Version hätte sich wegen technischer Schwierigkeiten bei den Helferinnen und Helfern nicht bewährt. In der Zeit, in welcher weniger Sanitätsdienste geleistet wurden, hätten einzelne Mitglieder Bereitschaft ins Testzentrum und ins Impfteam des DRK-Kreisverbands eingebracht, teils ehrenamtlich, teils nebenberuflich.

Abschließend dankte der erste Vorsitzende allen aktiven Mitgliedern des Ortsvereins: „Ihr lebt die Idee, die vor über 160 Jahren in Solferino geboren wurde, auf die vielfältigste Weise, jeder nach seinen Möglichkeiten. Ohne Euch gäbe es kein Rotes Kreuz in Osterode“.

Neuer Einsatzleitwagen

Bereitschaftsleiter Sascha Meyer ließ die Versammlung wissen, dass die 32 Helferinnen und Helfer 2021 insgesamt fast 3.800 Dienststunden zu verzeichnen gehabt hätten. Und es habe sich auch ein Highlight in Form eines Einsatzleitwagens ergeben. Mit ihm könne der Betrieb bei Einsätzen des Betreuungszuges LK Göttingen, Abschnitt Nord, bei Einsätzen der Rettungshundegruppe DRK-Kreisverband Osterode und bei Einsätzen im eigenen Bereich der Bereitschaft Osterode besser koordiniert werden.

Die anwesenden Geehrten zusammen mit dem geschäftsführenden Vorstand und der Bereitschaftsleitung (v.l.): Patrick Pinnecke, Hans-Jürgen Kohlstedt, Dr. Tobias Wittig, Frank Schmökel, Ralf Grösche, Stefan Dörge und Sascha Meyer. Foto: Petra Bordfeld / HK

Er bedankte sich bei der Kreisbereitschaftsleitung für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung bei der vielfältigen Aufgabe. „Ebenso danken wir als Bereitschaftsleitung unseren Helferinnen und Helfern für deren tatkräftige Arbeit in diesen schweren Zeiten. Ohne eure Unterstützung würden wir als Bereitschaft unsere immer vielfältiger werdenden Aufgaben nicht erfüllen können.

Hans-Jürgen Kohlstedt, Kreis-Leiter des Jugendrotkreuz, stellte fest, dass es im zurückliegenden Jahr keine Gruppenstunden gegeben habe. Man stehe vor der Aufgabe, eben die Jugendgruppe neu aufzubauen. Genau aus dem Grund suche man immer noch engagierte Gruppenleiter/innen. „Vom JRK des Kreisverbandes konnte aber 2021 wieder die beliebte Jugendfreizeit in Kroatien durchgeführt werden, die wir vom Ortsverein finanziell unterstützt haben“.

Kreisbereitschaftsleiter Frank Schmökel versicherte in seinem Grußwort, das mittlerweile wieder alles langsam in gewohnten Bahnen laufe. Man habe letztendlich auch lang genug in den Startlöchern gestanden. „Schließlich wollen wir nicht nur sein, sondern auch helfen“.