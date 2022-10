Osterode. In Osterode am Harz ist ein Auto mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen verletzt.

Blaulicht Kollision mit Krankenwagen: Drei Verletzte bei Unfall in Osterode

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen sind in Osterode drei Personen verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag, 7. Oktober.

In einer Mitteilung der Polizei vom Montag heißt es: „Ein Pkw-Fahrer aus Osterode biegt von der Straße Klusfeld in die Straße An der Bahn ein und übersieht dabei den im Einsatz befindlichen Rettungswagen. Es kommt zu einer Kollision, bei der drei Personen verletzt wurden.“

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.