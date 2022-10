Damit in Osterode der Schulweg sicherer wird

Als Erster Vorsitzender der Ortsverkehrswacht Osterode-Bad Grund begrüßte Michael Ernst am vergangenen Mittwoch zur Informations- und Auftaktveranstaltung „Sicherer Schulweg“.

Zahlreiche Abgesandte der örtlichen Kindertagesstätten, Grund- und weiterführenden Schulen sowie vom Schulträger im Einzugsgebiet der Verkehrswacht waren der Einladung in die Grundschule Dreilinden gefolgt. Ebenfalls anwesend waren verschiedene Partner auf dem Gebiet der Verkehrssicherheitsarbeit.

Auftaktveranstaltung

Marco Wode, Kontaktbeamter der Polizei Osterode am Harz sowie Jugendbeauftragter der Verkehrswacht Osterode-Bad Grund, stellte zu Beginn das Ziel der Zusammenkunft vor: „Unser Ziel ist es, ein Netzwerk aus Polizei, Verkehrswacht, Kindertagesstätten, Schulen und anderen Institutionen sowie Verkehrsgesellschaften zu bilden. Diesen Runden Tisch gab es schon in der Vergangenheit, er ist also keine neue Erfindung.“

Er solle als Auftaktveranstaltung zur Erstellung eines Konzeptes „Sicherer Schulweg“ vom Vorschulalter bis zum Übergang in die weiterführenden Schulen dienen. Auch die Wege davor und danach sollen dabei nicht vernachlässigt werden. Wode wies ausdrücklich darauf hin, dass alle Ergebnisse aus dieser Besprechung und alles, was sich noch weiter ergibt, natürlich auch auf dem Gebiet der Gemeinden in Hattorf und Herzberg möglich sein werden. Dies sei für ihn als Kontaktbeamter wichtig zu erwähnen.

Zunächst führte Michael Ernst aus, welche Möglichkeiten die Verkehrswacht in puncto Verkehrssicherheit zur Verfügung stellen kann. Hier seien insbesondere die „gelben Füße“ - sie markieren farblich die jeweiligen Schulwege in Form von Kinderfüßen - , der Kindergurtschlitten, die Jugendverkehrsschule, diverse Broschüren und Flyer, die zur Verfügungstellung einer Geschwindigkeitsmessanlage, Spannbänder zum Schulanfang sowie das Spiel „Die supergeheime Bannzone“ für Grundschulen erwähnt.

Besonderes das Spiel legte Michael Ernst den Anwesenden ans Herz und forderte sie zum Ausprobieren auf, habe es doch im Internet äußerst positive Kritiken bekommen.

Fahrradausbildung

Markus Menge für den Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) erläuterte Maßnahmen zur Betreuung und Schulung der Kinder. Marco Tammen vom Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (VSN) erklärte, dass seine Organisation beispielsweise die Kinder mit Hilfe eines Busses entsprechend einweisen könne. Jan-Georg Ankewitz war für den ADAC extra aus Laatzen angereist. Auch der ADAC sei in Sachen Kindersicherheit sehr aktiv. Er betonte dabei exemplarisch die Vorzüge eines kompakten Koffers speziell für die Fahrradausbildung der jungen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Nina Bögershausen von der Bundespolizeiabteilung Duderstadt und Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen, wiesen ausführlich darauf hin, dass beide Institutionen ebenfalls ein reichhaltiges Repertoire an Materialien und Unterstützungen zur Verfügung stellen kann.

Michael Ernst (1. Vorsitzender Verkehrswacht Osterode-Bad Grund), Marco Wode (Kontaktbeamter der Polizei Osterode am Harz sowie Jugendbeauftragter der Verkehrswacht Osterode-Bad Grund) und Frank Spillner (Verkehrswacht Osterode-Bad Grund) Foto: Ralf Gießler / HK

So sei zum Beispiel die Bundespolizei gerne bereit, mit den betroffenen Kindern gemeinsam eine Zugstrecke zum besseren Kennenlernen zu befahren. Arnecke berichtete zudem erfreut, dass es bisher keine erfassten Schulwegunfälle in seinem Zuständigkeitsbereich gebe, dies sei auch der Prävention aus einem Guss zu verdanken. Was die Kindertagesstätten betrifft, würden hauptsächlich vertrauensbildende Maßnahmen im Fokus stehen. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang: Sichtbarkeit der Kinder ist Sicherheit! Bei den Grundschulen wurden explizit auf verschiedene Bausteine, wie zum Beispiel den Schulwegeplan, Elternausbildung zum Verkehrshelfer oder die Problematik der Elterntaxis hingewiesen. Noch immer seien nicht wenige Kinder im Auto völlig unzureichend gesichert. Auch an den weiterführenden Schulen würden Fahrradüberprüfungen stattfinden. Darüber hinaus bietet der ADAC den Baustein „Achtung Auto“ an.

Weitere Termine

Alle Beteiligten unterstrichen in ihren Kurzvorträgen: „Die Sicherheit der Kinder liegt uns echt am Herzen, der Supermarkt an Angeboten für die Kinder und Jugendlichen in Sachen Verkehrssicherheit ist voll, doch ohne die Eltern geht es nicht!“ Michael Ernst bemerkte abschließend zufrieden: „Wir schließen die heutige Veranstaltung mit einem Konzept.“

Folgende weitere Termine wurden in der Runde vereinbart: Kindertagesstätten: Donnerstag, den 11. November, im Kindergarten Schützenpark um 16.30 Uhr, Grundschulen: Mittwoch, 23. November, in der Grundschule Am Röddenberg um 14. Uhr, Weiterführende Schulen Donnerstag, 1. Dezember, in der Realschule Röddenberg um 13.30 Uhr.