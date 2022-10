Butterberg-Tunnel Osterode: Was passiert bei der Wartung?

Osterode. Alles funktioniert und ist wieder sauber im Butterbergtunnel auf der B241 in Osterode. Doch was wird bei der jährlichen Wartung eigentlich gemacht?

Eine Nacht lang war der Butterbergtunnel bei Osterode voll gesperrt. Der Grund dafür war die jährliche Wartung des Bauwerks. Geplant und koordiniert wurde diese von der zuständigen Straßenmeisterei in Herzberg am Harz, die zur Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar gehört.

Doch was genau steckt eigentlich dahinter? Was genau passierte zwischen 19 Uhr abends und 6 Uhr morgens im Tunnel? Die Straßenmeisterei Herzberg gibt Aufschluss. Mit einem dreiköpfigen Team aus zwei Straßenwärtern und einer elektrotechnischen Fachkraft für Tunnel kümmerte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche Mario Wachsmuth, Leiter der Straßenmeisterei in Herzberg, um die jährlich anstehenden Arbeiten. „Zeitweilig waren etwa fünf Firmen mit insgesamt 20 Mitarbeitern im Einsatz, denn zu tun gab es genug“, so Wachsmuth.

Aufwändige Wartungsarbeiten an vielen Anlagen

Zunächst einmal musste der gesamte Tunnel in seiner Länge von 393 Metern und seiner Breite von zehn Metern auf Mängel, Schäden und Funktionsstörungen gewartet und kontrolliert werden. Wachsmuth: „Dabei handelt es sich um verschiedene elektrische Anlagen mit Sensorik, wie zum Beispiel Kameras, Lüfter und Beleuchtung. Aber auch Brandmelde- und Einsprechanlagen, Wechselverkehrszeichen und Notrufeinrichtungen wurden überprüft.“ Sollte es im Tunnel zu Unfällen oder anderen Problemen kommen, muss alles funktionieren.

Eine weitere wichtige Aufgabe war die Reinigung des Entwässerungssystems, zu dem Schlitzrinnen, Straßenabläufe und Kanäle gehören. Die Schlitzrinne im Butterbergtunnel hat eine Gesamtlänge von 400 Metern, aufgeteilt in zwölf Haltungslängen. Der Hauptkanal führt durch den Tunnel und hat eine Länge von 480 Metern mit 14 Kontrollschächten. In den Vorfeldern des Tunnels liegen sechs Straßenabläufe. Der Hauptkanal wurde mit einer Kamera befahren und auf Schadstellen untersucht.

Hinzu kamen die Tunnelwände und Verkehrsflächen selbst, die mit Hochdruckreiniger gesäubert werden mussten. Auch auf der Beleuchtung, den Kameras, auf Notrufkabinen und Fluchtwegkennzeichen hat sich mit der Zeit Schmutz angesammelt, der entfernt werden musste. „Zum einen ist das für die Langlebigkeit der Geräte wichtig und zum anderen geht es um die Sichtbarkeit für die Verkehrsteilnehmenden“, erklärt Wachsmuth, „beides ist für die Sicherheit im Tunnel wichtig.“

Havariebecken mit einem Volumen von 102 Kubikmetern

Das Havariebecken zum Auffangen von wassergefährdenden Flüssigkeiten musste ebenfalls gereinigt werden. Es hat ein Volumen von 102 Kubikmetern. „Wir mussten neben den Portalen und der Tunnelinnenschale auch das Havariebecken und die beiden Löschwasserbecken genau auf Risse und Schäden prüfen“, berichtet er weiter. Die Becken für Löschwasser haben beide ein Fassungsvermögen von je 72 Kubikmetern, die müssen abgelassen und dann anschließend befüllt werden. „Diese Arbeiten können nur unter Vollsperrung ablaufen, anders geht es einfach nicht“, wirbt der Leiter der Straßenmeisterei Herzberg um Verständnis für die Maßnahme.

Am Donnerstagmorgen waren die Arbeiten dann erledigt. „Keine Mängel. Alles funktioniert. Alles ist wieder sauber“, lautete für dieses Jahr schließlich das erfreuliche Fazit der umfangreichen Wartungsarbeiten.