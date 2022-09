Neue Automobilgruppe Harz-Leine GmbH stellt Weichen für Zukunft

Die Geschäftsführer der neuen Automobilgruppe Harz-Leine GmbH Jürgen Falkenhain, Hans Joachim Raith, Michael Rösner und Maik Schenkhut blicken positiv gestimmt auf die Zukunft. In der derzeit für alle Branchen unsicheren Zeit wollen sie mit diesem Schritt für Zukunftsorientierung im Automarkt Südniedersachsen sorgen.

Im Bewusstsein langjähriger Tradition und Erfahrung, regionaler Verbundenheit und Verantwortungsbereitschaft stellen Riebold-Rösner-Raith und das Unternehmen Wentorf & Schenkhut gemeinsam die Weichen für die Zukunft. Beide Automobilgruppen des Volkswagen-Konzerns fusionieren rückwirkend zum 1. Januar 2022.

Fusion gilt rückwirkend zum 1. Januar 2022

„Mit diesem Schritt können wir unseren Kundinnen und Kunden ein noch breiteres Angebot bieten. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen noch bessere Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung“, erklärt Geschäftsführer Maik Schenkhut.

Mit insgesamt neun Autohäusern in Einbeck, Goslar, Northeim, Nörten-Hardenberg und Osterode offeriert die neue Automobilgruppe Harz-Leine GmbH ein flächendeckendes Angebot im Harz und in der Region Südniedersachsen. Die rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Service, Verkauf, Werkstatt und Lackiererei böten eine umfassende Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden. Etwa 1.800 Neuwagen und 4.000 Gebrauchtwagen sowie zahlreiche Wartungen und Reparaturen werden jährlich in dem neuen Unternehmen abgewickelt.

Flächendeckendes Angebot im Harz

Die einzelnen Autohäuser sind fest in der Region verankert und schon seit Jahrzehnten an ihren Standorten erfolgreich tätig. Die Gesellschafter und Geschäftsführer stammen ebenfalls aus der Region und sind teilweise bereits in der dritten Generation im Unternehmen tätig. Auch ihre Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat sie zu diesem Zusammenschluss veranlasst. Die Gruppe sieht sich weiterhin als einen der führenden regionalen Arbeitgeber, mit vielfältigen Entwicklungs- und Weiterqualifizierungsmöglichkeiten. Dafür stehen die circa 60 Auszubildenden, die in den verschiedenen Bereichen der Automobilgruppe ihre berufliche Karriere starten.

„Unser Anliegen ist es, jungen Menschen in der Region eine Perspektive zu bieten und gleichzeitig Nachwuchs-Fachkräfte für unsere Standorte auszubilden“, betont der Geschäftsführer Michael Rösner das Engagement für die Ausbildung im eigenen Unternehmen. Zudem beuge dies dem Fachkräftemangel vor.