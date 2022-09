Firma Thermo Fisher feiert 75 Jahre Standort Osterode

Osterode. 850 Mitarbeiter mit Kindern, Ehemalige und Gäste treffen sich zum Familienfest des Unternehmens Thermo Fisher in Osterode am Harz.

Vor Kurzem hatte die Thermo Electron LED GmbH ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Rentnerinnen und Rentner mit Angehörigen zu einer großen Jubiläumsfeier anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Standortes Osterode am Harz eingeladen. Rund 850 Personen feierten bei strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung ein abwechslungsreiches Familienfest.

Das eigentliche Firmenjubiläum war zwar bereits im Jahr 2021, aufgrund der Pandemie entschloss man sich aber dazu, die Feierlichkeiten erst in diesem Jahr stattfinden zu lassen.

Vertreter des Mutterkonzerns aus den USA

Am Mittag eröffnete der Geschäftsführer Dr.-Ing. Martin Rotzoll nach seiner Festrede offiziell die Feierlichkeiten vor und auf dem Firmengelände Am Kalkberg. Zuvor hatten bereits hochrangige Vertreter des amerikanischen Thermo Fisher Scientific Mutterkonzerns, die extra aus den USA angereist waren, der Betriebsratsvorsitzende Dirk Grünewald und die erste stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Osterode, Helga Klages, Ansprachen gehalten.

Geschäftsführer Dr.-Ing. Martin Rotzoll eröffnet das Fest. Foto: Thermo Fisher Scientific / Unternehmen

Neben einer reichhaltigen Verköstigung, bei der Wert auf einen ausgewogenen Mix zwischen regionalen Spezialitäten und Street Food gelegt wurde, galt das Augenmerk des Organisationsteams insbesondere dem bunten Unterhaltungsprogramm. Es gab zahlreiche Attraktionen für Kinder und Erwachsene. Bei einem Firmenquiz mit Fragen rund ums Unternehmen ließen sich Preise gewinnen.

Osterode größter Zentrifugen-Standort des Konzerns

Die Möglichkeit eines Werksrundgangs in der Produktion nutzten viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um ihren Angehörigen ihren Arbeitsplatz zu zeigen. Auch die Rentnerinnen und Rentner freuten sich, nach zum Teil vielen Jahren ihre ehemalige Wirkungsstätte wieder zu besuchen. Die Auszubildenden präsentierten aktuelle Inhalte ihres Ausbildungsprogramms. Große Aufmerksamkeit erregten die letzten größeren Investitionen und viele automatisierte Prozesse.

Viel Spaß hatten auch die über 150 Kinder. Foto: Thermo Fisher Scientific / Unternehmen

Thermo Fisher Scientific Inc. ist laut Angaben des Unternehmens der weltweit führende Partner für die Wissenschaft mit einem Umsatz von mehr als 40 Milliarden US-Dollar und über 100.000 Mitarbeitern weltweit. Die mehr als 400 Beschäftigten in Osterode entwickeln und produzieren am größten Zentrifugen-Standort des Konzerns auf dem traditionsreichen Firmengelände Am Kalkberg Zentrifugen aller Baugrößen und andere elektromechanische Geräte zur Probenvorbereitung.