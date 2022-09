Motorradclub spendet an Elternhilfe Göttingen

Der Motorradclub „Red Knights MC Chapter Germany 13“ hatte mit einer zünftigen Fete in Wachenhausen sein fünfjähriges Bestehen gefeiert.

Im Mittelpunkt stand dabei eine besondere Tombola: Denn der Erlös ging zu 100 Prozent an das Elternhaus (Verein Elternhilfe für das krebskranke Kind) in Göttingen. Für die Tombolapreise hatten viele Firmen und Einrichtungen aus der näheren und weiteren Umgebung gesorgt. Außerdem hatte sich das Restaurant „Wolfs Burger“ aus Hardegsen an der Spende beteiligt.

Am Ende durfte sich das Elternhaus in Göttingen über die stolze Summe in Höhe von 700 Euro freuen, die der „Präsident Red Knights MC Germany 13“, Sascha Wedemeyer, an Dagmar Hildebrandt-Linne aus der Geschäftsführung des Elternhauses gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der „Red Knights MC Germany 13“, Lukas Wickmann überreichte.