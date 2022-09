Osterode/Northeim: 61 junge Handwerkende bestehen Prüfung

61 junge Frauen und Männer aus den Bezirken der Kreishandwerkerschaften Osterode und Northeim-Einbeck haben nach bestandener Gesellenprüfung in der St. Sixti-Kirche in Northeim ihre Prüfungszeugnisse erhalten.

Angetreten waren zu den Sommerprüfungen 76 Auszubildende aus 12 Innungen. Damit liegt die Erfolgsquote bei 80,26 Prozent. Kreishandwerksmeister Dirk Reinholz sprach gemeinsam mit seinem Kollegen aus Northeim-Einbeck die Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker nach traditionellem Brauch frei. Die beiden Spitzenvertreter des Handwerks wiesen nach der Feier darauf hin, dass die durchgefallenen Auszubildenden die Möglichkeit hätten, die Prüfung in einem halben Jahr zu wiederholen.

Auszeichnung der Prüfungsbesten

Als Prüfungsbeste zeichneten die Kreishandwerkerschaften drei Nachwuchskräfte aus. Dieses Kunststück gelang Friseurin Melissa Elsner aus Osterode, die ihren Beruf bei Fabienne Weber und Christine Fricke in Kalefeld erlernt hat. Die Tischlerin Charlotte Kohlstruck aus Göttingen war in ihrem Berufszweig die Beste. Sie lernte bei der Tischlerei Raumsinn in Angerstein. Dritter im Bunde ist Zimmerer Lucas Noah Schaper aus Berka, der seine Ausbildung bei Zimmermeister Holger Isermann in Wachenhausen absolvierte.

Alle drei wurden von ihrer zuständigen Innung, der IKK Classic und der AOK Niedersachsen für ihre Leistungen mit Präsenten ausgezeichnet.

Zukunft in der Region suchen

In seiner Rede ermunterte Kreishandwerksmeister Ulrich Schonlau die neuen Gesellinnen und Gesellen, ihre berufliche Zukunft in der Region zu suchen oder nach einer Zeit in der Fremde wieder zurückzukehren. „Kommt wieder in eure Heimat und bringt einen Mehrwert an Wissen, Erfahrung und Weisheit mit, um hier für die Zukunft mitzuarbeiten.“ Außerdem erinnerte er daran, dass es im Handwerk „mannigfaltige Aufstiegsmöglichkeiten“ gebe.

Stephanie von Lingen, Superintendentin des Kirchenkreises Leine-Solling, sprach in ihrer Festrede „Mit Herz, Hand und Verstand – Handwerk schafft Lebens(t)räume“ unter anderem über die Wertschätzung, die das Handwerk genießt: „Die meisten Menschen öffnen ihre Tür dem Handwerker so erfreut, als ob der Notarzt kommt.“

Die Leistungsfähig- und Kunstfertigkeit des Handwerks machte sie unter anderem an der jetzt erfolgten Renovierung der St. Sixti-Kirche deutlich.