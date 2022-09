Totenwagen, Laken, Schwermut: Der alte Friedhof in Lerbach

Den Totenwagen schafften die Lerbacher 1866 mit dem Geld aus der Begräbniskasse an. Davor hat man die Leichen auf einer Raste zum Kirchhof getragen. Den Wagen hat die Lerbacher Hütte für 98 Taler 29 Groschen 4 Pfennig geliefert. Die erste Leiche auf dem Wagen, den zwei Pferde zogen, war ein Sohn des Waldarbeiters August Holzberger. Das Begräbnis fand am 7. September 1866 statt. Der Wagen hat noch in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Schuppen des Thielenhauses gestanden.

Der alte Friedhof, im Volksmund Kirchhof, diente mehr als 250 Jahre lang den Lerbachern als letzte Ruhestätte. 1992 wurde das unterhalb der Straße zur Schule Am Schwarzenberg gelegene Terrain dann in eine Grünanlage umgestaltet – nur vier alte Grabsteine blieben in einem Rondell erhalten.

Am Volkstrauertag am 16. November 1997 wurden drei Metallkreuze für Lerbacher, die im ersten Weltkrieg fielen und in die Heimat überführt wurden, eingeweiht. Die Kreuze wurden von Ortsbürgermeister Frank Koch und Kirchenvorsteher Rudi Bertram aufgestellt – die bisherigen Holzkreuze waren stark verwittert. Darum hat das Gartenbauamt Osterode sie ersetzt. Die Messingtafeln haben folgende Inschrift: Adolf Rohrmann, geb. 8.8.1884, gest. 8.3.1918; Karl Schubert, geb. 9.11.1900, gest. 11.10.1918; Karl Wolf, geb. 22.11.1875, gest. 20.2.1917.

Durch die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges waren 62 Lerbacher ums Leben gekommen. Auf einer gusseisernen Ehrentafel in der Lerbacher Kirche, gefertigt durch die Staatliche Eisenhütte zu Lerbach, sind die Namen, Geburts- und Todesdaten erhalten. Der Spruch „Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lasse für seine Freunde“, Joh. 15.13, mahnt auf dieser Platte zum Gedenken.

Die letze Beerdigung auf dem alten Friedhof fand 1977 statt. Die Lerbacher Kirchengemeinde als Grundeigentümer konnte aus Kostengründen die große Anlage (Rasenfläche, Wege und Einfriedung) nicht mehr unterhalten.

Grabkreuze aus der Eisenhütte?

Es wurden zwar noch einzelne Grabstätten gepflegt, aber die meisten Grabsteine waren bereits entfernt oder umgestürzt, die Inschriften verwittert und die alten gusseisernen Grabkreuze, die einst in der Lerbacher Eisenhütte gefertigt wurden, waren gänzlich verschwunden.

Nur Dank der Umsicht von Kirchenvorsteher R. Bertram wurde ein gusseisernes Kreuz (kleines Foto) im ehemaligen Rastenhaus (Geräteschuppen auf dem Kirchhof, früher auch zur Aufbewahrung von Särgen kurz vor der Beerdigung genutzt) aufbewahrt. Dieses Kreuz als einziges noch vorhandenes Relikt der Eisenhütte wurde restauriert und ist in der Heimatstube ausgestellt.

Gusseisernes Grabkreuz, gefertigt von der Lerbacher Eisenhütte. Restauriert und aufbewahrt in der Heimatstube im ehemaligen Rathaus. Die Inschrift lautet: Hier ruht in Gott unser lieber Bruder, Schwager und Onkel Otto Müller, geb. 11. Dezember 1880, gest. 13. August 1919. Foto: Rainer Kutscher

Angehörige geben Gräber auf

Der Kirchenvorstand forderte die Nachkommen auf, sich zu entscheiden, ob sie die Grabstätten bis zum Ende der dreißigjährigen Ruhezeit pflegen wollen. Die Betroffenen entschieden sich dagegen. So wurden auch noch gut erhaltene Grabsteine entsorgt.

Vor der Gründung der selbstständigen Kirchengemeinde hatte Lerbach keinen eigenen Begräbnisplatz. Erst 1728 wurde der Lerbacher Kirchhof angelegt und am Michaelistag 1728 bei der Beerdigung der Katharina Elisabeth Holzberger eingeweiht.

Bis dahin wurden die Leichen aus Lerbach auf dem Osteroder Friedhof beerdigt. Der ungemein beschauliche und „lustige“, einen würdigen Leichenzug völlig ausschließende Transport der Leichen „auf halsbrecherischem Wege“, wie die Osteroder Prediger berichteten, bedarf wohl keiner Schilderung. Es gibt in Lerbach eine alte Überlieferung, dass der Osteroder Begräbnisplatz in der früheren Zeit in der Nähe des jetzigen Freiheiter Schützenplatzes gelegen habe.

Der Lerbacher Kirchhof musste ständig erweitert werden. Die erste Vergrößerung des Kirchhofs fand schon 1772 statt. Joh. Andreas Trull tauschte ein an den Kirchhof angrenzendes Wiesenstück, 7 Ruten 9 Fuß lang und 6 Ruten 4 Fuß breit, gegen ein ebenso großes Stück ein, das gleichfalls zur Pfarrstelle gehörte. Der Rest dieser Pfarrwiese wurde für 10 Taler an denselben Joh. Andreas Trull verkauft.

Stetige Erweiterungen

Schon 1796 musste der Kirchhof wieder um ein kleines Stück von vier Quadrat Ruten erweitert werden. Dieses Stück tauschte Heinrich Christian Bertram gegen ein ebenso großes Stück Pfarrwiese am oberen Schwarzenberg ein.

Als 1866/67 das Nervenfieber in Lerbach zahlreiche Opfer forderte, vergrößerte man den Kirchhof zum dritten Mal. Damals kaufte der Waldarbeiter Christian Knaute das hintere, südwestlichere Stück – der beste Teil des ganzen Friedhofs, 60 Quadrat-Ruten groß – für 200 Taler.

Noch heute erkennt man, wie das Kirchhofterrain durch mehrmalige Vergrößerungen zusammengeflickt ist – überhaupt ein Kirchhofterrain, wie es ungeeigneter nicht zu denken ist. Nur der größte Mangel an geeigneten Plätzen konnte wohl die neue Kirchengemeinde 1728 veranlassen, dort einen Begräbnisplatz anzulegen. Oberhalb des Kirchhofs führte der Weg zu den Eisensteingruben „Alter und Neuer Segen“, unterhalb verlief ein schmaler als Kuhtrift dienender Weg.

Bei der letzten Erweiterung des Kirchhofs 1867 wollte der Kirchenvorstand einen Teil des neu erworbenen Platzes für Erbbegräbnisse reservieren lassen. Dies wurde aber von der Oberbehörde widerraten, da zu befürchten war, dass der Kirchhof alsbald wieder zu klein werden würde. Dieselbe Befürchtung hat auch den Kirchvorstand 1874 und 1878 bewogen, den Preis für reservierte Begräbnisstellen auf den verhältnismäßig hohen Betrag von 24 Mark festzusetzen.

Am 1. Januar 1891 trat die erste Friedhofs- und Begräbnisordnung für Lerbach in Kraft. Sie wurde im Laufe der Jahre mehrfach geändert.

1906 erhielt der mittlere Hauptgang des Kirchhofs ein schmiedeeisernes Tor. Die Lerbacher Hütte hatte es auf Kosten des Bauholz-Ablösungsfonds der Kirche zum Preis von insgesamt 280 Mark geliefert.

Unangenehmer Totengräber

Der erste Totengräber war der Eisensteinsteiger Johann Michael Knaute. Dieser war ein wohlhabender Mann. Er ließ die Gräber von anderen Personen machen. Da er auch sonst nicht genehm war, wurde 1747 statt seiner der Bergmann und Nachtwächter Rose zum Totengräber bestellt. In dessen Familie blieb das Amt bis 1876 der Schwiegersohn des alten Samuel Rose, Waldarbeiter Ludwig Kratsch, Totengräber wurde. Als dieser 1900 das Amt wegen Altersschwäche aufgab, wurde der Steinhauer Heinrich Weisleder zu seinem Nachfolger bestellt.

Mit dem Amtsantritt von Pastor Voigt wurde es Brauch, dass der Pastor bei kleinen Kindern nur eine Leichenfeier im Trauerhaus abhielt, wenn die Totenfrau die Leiche ohne weitere Begleitung zum Kirchhof brachte. Bei allen anderen Beerdigungen fand die Leichenpredigt regelmäßig im Hause, am Grabe aber nur der Beisetzungsakt statt.

Wie aber war es mit dem Transport der Leichen zum Kirchhof? In dem großen Sterbejahr 1866, in dem in Lerbach 48 Mitglieder der Sterbekasse starben, beschloss der Vorstand der Begräbniskasse, einen Totenwagen anzuschaffen.

Die Lerbacher Begräbniskasse, auch als Sterbekasse bezeichnet, war am 22. April 1783 gegründet worden. Gründer war der aus Clausthal stammende Schuhmachermeister Andreas Heinrich Beermann. Bereits im Gründungsjahr traten 116 Mitglieder der Kasse bei, im Jahre 1865 waren es bereits 904. Diese Wohlfahrtseinrichtung existiert heute noch.

Die stille Leiche

Bei den Beerdigungen unterschied man von alters her die öffentliche und die stille Leiche. Bei der öffentlichen Leiche war ein Chor von 16 bis 20 Schulkindern an der Trauerzeremonie beteiligt. Lehrer Winter berichtet darüber 1833 folgendes: „Ist eine öffentliche Beerdigung, erhält der Lehrer außer den Sterbegebühren noch 26 Groschen, welche unter den Schulkindern für das Singen verteilt werden. In diesem Fall geht der Lehrer mit den Knaben nach dem Haus, worin sich die Leiche befindet, stellt sie in einem Halbkreise auf und singt den Gesang ,Was Gott tut, das ist wohlgetan’. Nach Beendigung des Gesanges wird die Leiche aus dem Haus getragen, und der Zug beginnt, unter Läuten und Gesang, nach dem Kirchhofe. Hier angekommen, hört das Singen auf, bis der Sarg in die Gruft gelassen ist, wobei eine Arie, z.B. ,Im Grabe ist Ruhe’ gesungen wird. Sodann geht es in die Kirche, worin die Gedächtnispredigt gehalten wird.“

Vier alte Grabsteine auf dem ehemaligen kirchlichen Lerbacher Friedhof erinnern an den 1728 angelegten Gottesacker. Foto: Rainer Kutscher

In der Zeit vor 1728, als man die Leichen noch nach Osterode brachte, begleitete der Lehrer die Prozession mit den Schulkindern nur bis an den Rand von Lerbach. Damals war es fester Brauch, dass am Sonntag nach der Beerdigung statt der vom Lehrer zu haltenden Kinderlehre eine Leichenfeier in der Kirche gehalten wurde.

Gebühren für Leichenlaken

Bis 1830 war es in Lerbach allgemeiner Brauch, die Särge bei den Beerdigungen mit einem schwarzen Leichentuch zu bedecken. Diese Leichenlaken waren Eigentum der Kirchenkasse und wurden in vier verschiedenen Größen gegen feste, vierfach abgestufte Gebühr entliehen. Der Preis für ein großes, neues Laken betrug 1 Taler, für ein großes, altes Laken 24 Groschen, für ein mittleres Laken 22 Groschen und für ein kleines Laken 10 Groschen.

Diese Gebühren blieben bestehen bis 1837. Sie mussten bei allen öffentlichen Leichen bezahlt werden, auch wenn ein Laken nicht gebraucht wurde. 1837 wurde der Preis auf 12 Groschen für die erste und 8 Groschen für alle übrigen Sorten ermäßigt, „weil solche Laken und auch Flor von Personen der Gemeinde billiger geliefert würden“.

Als dann an anderen Orten Sarggriffe und Schilder eingeführt wurden, kam dieser Brauch in Lerbach auf, indem zuerst der Tischlermeister und Gemeindevorsteher Kratsch solche Griffe und Schilder gegen Entgelt lieferte. Infolgedessen schaffte auch die Kirche im Jahre 1839 für 24 Taler 16 Groschen solche an. Sie mussten nun statt der Laken gegen eine Gebühr von 14 Taler und 8 Groschen bezahlt werden – auch bei Nichtgebrauch. Der Preis enthielt eine Gebühr für das Glockengeläut. Im Jahr 1840 kaufte dann die Kirchenkasse dem Vorsteher Kratsch seine Griffe und Schilder ab. Als dann 1860 auch die Lerbacher Totenkasse solche Griffe und Schilder zum unentgeltlichen Gebrauch für ihre Mitglieder anschaffte, wollte der Kirchenvorstand das eventuell auf dem Weg der Klage hintertreiben und das Recht der Kirchenkasse auf alleinige Lieferung und Anspruch auf die Gebühren geltend machen. Auch schaffte der Kirchenvorstand nochmals 1860 neue Griffe und Schilder an. Aber das Konsistorium trat dem Antrag des Kirchenvorstands nicht bei, und letzterem wurde aufgegeben, die Sache auf sich beruhen zu lassen, da die Rechtslage zweifelhaft sei.

Viele Fälle von Gemütskrankheit

Die Sterberegister sowie auch die Niederschriften der Gemeindevorsteher Kratsch und Klages beinhalten viele Fälle von Freitod. Pastor Voigt schreibt darüber unter anderem: „Nach allen rühmenswerten Eigenschaften und der großen Kirchlichkeit der Lerbacher kann eine betrübende Tatsache nicht unbemerkt bleiben, daß von alters her in Lerbach unverhältnismäßig viele Fälle von Gemütskrankheit, Schwermut und leichter Melancholie (Prokordialangst) vorkamen. Damit hängen auch die verhältnismäßig häufigen Fälle von Selbstmord zusammen, die im einzelnen hier besser unerörtert bleiben. Dabei ist das Volksbewußtsein gegenüber dem Selbstmord bis heute im allgemeinen ein ernstes, streng kirchliches.“

Die Bezirkssynode Clausthal-Zellerfeld legte ab 1890 die kirchlichen Zuchtmittel in Lerbach und den anderen Gemeinden des Oberharzes einheitlich fest. 1905 beseitigte der Kirchenvorstand dann die bis dahin in Lerbach bestehende Sitte, dass Leichen von Menschen, die Suizid begangen haben, in der Selbstmörderecke des Kirchhofs beigesetzt werden müssen.

Unfall mit Pferdewagen

Ein Unglücksfall könnte älteren Einwohnern noch in Erinnerung sein: Es war bei der Beisetzung von Wilhelm Schubert, Besitzer der Gelbgießerei Schubert & Karnebogen, am 4. Februar 1939. Der Sarg wurde gerade in die Gruft gelassen und Fuhrunternehmer August Wenzel wendete oberhalb des Kirchhofes auf dem alten Pfarrweg den mit seinen Pferden bespannten Totenwagen.

Aus unerklärlichem Grund – vielleicht Glockengeläut oder Glätte – scheuten die Pferde und der schwere Wagen kippte, die Pferde mit sich reißend, über die Böschung und blieb im Strauchwerk der Friedhofsbegrenzung hängen. Wenzel und auch die Pferde blieben unverletzt. Jedoch musste das Geschirr zerschnitten werden, um die Pferde zu befreien. Der Wagen ließ sich erst nach Tagen mühevoll auf den Pfarrweg ziehen.