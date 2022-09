Osterode/Göttingen. Die CDU-Kreistagsfraktion sammelt Meinungen zur gemeinsamen Abfallwirtschaft in Osterode und Göttingen.

Grünabfälle werden im Altkreis Osterode bislang an Sammelpunkten abgeholt.

Müllabfuhr Was wird mit den Grünabfällen im Altkreis Osterode?

Anstelle der bisherigen Abfallwirtschaften Osterode und Göttingen soll es ab 2025 nur noch eine Abfallwirtschaft geben. Dazu muss man die unterschiedlichen Systeme zusammenführen. Keine leichte Aufgabe für den Kreistag, der voraussichtlich am Mittwoch, 5. Oktober, ein neues System beschließen soll.

Ziel ist ein bedarfsgerechtes und bezahlbares Angebot. Doch was bedarfsgerecht ist, darüber gehen die Meinungen insbesondere in Sachen Grünabfälle auseinander. Im Altkreis Osterode würden viele gerne daran festhalten, dass der Grünabfall zwölf Mal im Jahr an festgelegten Sammelorten innerhalb der Dörfer und Städte abgegeben werden kann.

Die CDU-Kreistagsfraktion lädt Bürgerinnen und Bürger zu einer Informationsveranstaltung an diesem Donnerstag, 15. September, ein, bei der es um die Abfallgebühren ab 2025 geht. Der Termin findet im Restaurant Wellenreiter in Seeburg statt.

Bereits im August hat es eine ähnliche Veranstaltung in Bad Lauterberg gegeben. Dort wurden neben der Entsorgung der Grünabfälle auch Änderungsvorschläge zum Sperrmüll, der Wertstoffsammlung und der Frage, ob neben den vier Recyclinghöfen weitere Standorte notwendig sind, diskutiert.

Dazu der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Werner Wille: „Vor Ort konnten wir uns davon überzeugen, dass die Zusammenführung beider Abfallwirtschaften bei den Bürgern/innen von großem Interesse ist.“

Neben den Argumenten der Bürgerinnen und Bürger setzt die CDU-Fraktion laut ihrem Vorsitzenden Andreas Körner auf ein Gutachten der Kreisverwaltung, dessen Veröffentlichung noch aussteht. Daraus soll hervorgehen, wie man die gemeinsame Abfallwirtschaft am günstigsten gestaltet.