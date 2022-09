Große DRK-Kleidersammlung im Altkreis Osterode am 24. September

„Sie haben Wäsche und Bekleidung, die Sie nicht mehr gebrauchen und wissen nicht wohin mit diesen Textilien? Dann geben Sie diese in die Kleidersammlung des Deutschen Roten Kreuzes“. Derart ruft der DRK-Kreisverband Osterode am Harz zur Mithilfe auf und führt dieses Jahr wieder eine Sammelaktion durch.

So läuft die Sammlung

Die Sammlung im ehemaligen Landkreis Osterode und im ehemaligen Amt Westerhof findet am 24. September 2022 statt. Das DRK bittet, die verpackte Kleidung bis 7.30 Uhr an die Straße zu stellen. Im Laufe des Tages werden die Beutel durch die ehrenamtlichen Helfer des DRK eingesammelt. Die Sammlung wird bei jeder Witterung durchgeführt und wird den ganzen Tag dauern, da alle Ortschaften im Landkreis abgesammelt werden müssen.

Das wird gesammelt

Die DRK-Kleidersäcke wurden an die Haushalte verteilt bzw. liegen in den örtlichen Einkaufsmärkten aus. Grundsätzlich können die Textilien aber auch in andere regenfeste Behältnisse wie Tüten verpackt werden. Diese müssen jedoch für die Kleidersammlung zu erkennen sein. Für in der abgegebenen Kleidung zurückgelassene Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. Neben tragbarer Oberbekleidung und Unterwäsche können auch Textilien wie Handtücher, Bettwäsche, Gardinen, Tischwäsche, Schuhe (bitte gebündelt), Lederwaren, Federbetten, und Textilien aller Art abgegeben werden.

Und das gehört nicht rein

„Die Kleidersammlung des DRK sollte jedoch nicht als Müllentsorgung missbraucht werden. Für die Weiterverwendung ungeeignet sind stark verschmutzte Kleidung, zum Beispiel durch Farb- und Klebstoffe oder Öle verunreinigte, feuchte oder nasse Textilien oder einzelne Schuhe“, erläutern die Verantwortlichen. Die Erlöse sind eine wichtige Finanzierungsquelle für die Arbeit des DRK für Ausrüstung und Ausbildung der DRK-Bereitschaften, den Ausbau des Katastrophenschutzes und anderes mehr.

Hier kann man auch spenden

Neben den Straßensammlungen besteht jederzeit die Möglichkeit, Kleiderspenden in den Kleidercontainern und beim DRK-Kleiderladen in Osterode sowie den Kleiderkammern in Herzberg und Hattorf abzugeben. Bei größeren Mengen melden kann man sich frühzeitig beim DRK-Ortsverein oder im DRK-Kreisverband Osterode unter der Rufnummer 05522/991715 Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr. Das Deutsche Rote Kreuz hofft auf die Unterstützung der Bevölkerung.