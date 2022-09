Knochentrocken: Dramatische Lage auf Sportplätzen im Südharz

Am Neuhofer Kranichteich ist von einem vormals grünen Teppich allenfalls noch ein karger Rest zu erahnen.

Schaut man sich derzeit auf den Fußballplätzen im Altkreis Osterode um, so bietet sich vielerorts das gleiche Bild. Verkümmerte Grasreste, staubige Einöde und betonharter Untergrund statt eines satten Grüns.

Der heiße und viel zu trockene Sommer hat deutliche Spuren hinterlassen, kaum ein Platz ist in vernünftigem Zustand. Dass ist nicht nur für ein gepflegtes Fußballspiel äußerst ungünstig, sondern teilweise auch gesundheitsgefährdend. Etliche Vereine beklagen verletzte Kicker.

Beim VfB Südharz ist die Lage mehr als prekär. Nach einer Hitzewelle im Jahr 2018 konnte der Verein seinen B-Platz nicht mehr bewässern. „Es sind Summen im hohen vierstelligen Bereich auf uns zugekommen, das war für uns finanziell nicht mehr tragbar“, berichtet Olaf Jödicke, der die Kreisliga-Mannschaft des VfB trainiert.

„Ebnet den Platz doch ein“

Als der Verein die Gemeinde um Hilfe bat, wurde man mehr als nur abgewiesen, erklärt Jödicke: „Uns wurde der Vorschlag entgegengebracht, dass man den Platz einfach einebnen könne.“ Unterstützung und Wertschätzung für einen Verein, der zu Oberligazeiten noch als Aushängeschild der Region galt, sieht definitiv anders aus.

Der Rasenplatz ist seit nunmehr vier Jahren nicht bespielbar, Fotos zeigen einen Zustand, der fast schon einem Aschenplatz ähnelt. Für das Trainer-Urgestein Jödicke spielt in der Thematik um den Fußballplatz noch ein anderer Punkt eine große Rolle: „Ich schäme mich für den Platz. Die Leute sprechen uns an und fragen sich, was da los ist. Gästeteams reisen nach Walkenried und bekommen den Eindruck, dass wir uns nicht um unsere Anlagen kümmern. Das wirft ein ganz schlechtes Bild auf den Verein.“

Training nur auf Kunstrasen

Letztlich sind den Südharzern die Hände gebunden, so auch dem VfR Dostluk Osterode im städtischen Jahnstadion. A- und B-Platz gleichen einer Steppe, auf ihnen müsste aber gespielt und auch trainiert werden. „In der Theorie ist das noch möglich, aber in der Praxis nicht mehr umzusetzen“, sagt VfR-Coach Okan Avci, der mit seinem Team nach mehreren Verletzungen nur noch auf dem Kunstrasenplatz trainiert.

Der B-Platz des VfB Südharz in Walkenried, der seit der Hitzewelle 2018 nicht mehr genutzt werden kann. Foto: Thorsten Berthold / HK

„Bei uns gab es im Training gleich mehrere Bänderverletzungen, ein Spieler riss sich sogar das Kreuzband“, so Avci, der sich sicher ist, dass die Verletzungen auf den Platz zurückzuführen sind: „Die Fläche ist staubtrocken und hat extrem viele Unebenheiten, die Spieler sind uns im Training reihenweise umgeknickt – und da ist definitiv auch der Platz dran schuld.“

„Zementartig hart“

Um nicht dem Irrglauben zu verfallen, dass die Vorkommnisse beim VfR bloße Zufälle sind, genügt nur ein Blick auf die Freiheiter Höhen. Dort mussten am vergangenen Wochenende beim Kreisklassen-Spiel gegen Rot-Weiß Hörden gleich zwei Spieler mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Sie waren jeweils ohne Gegnereinwirkung umgeknickt. Als „zementartig hart und mit kleinen Hügelchen und Löchern übersät“ beschreiben die Freiheiter auf ihrer Facebook-Seite den aktuellen Zustand. Sie haben inzwischen den neunten Langzeitverletzten zu beklagen – etliche Verletzungen sind durch den harten Boden entstanden, vermutet man beim FC.

Auch auf anderen Sportplätzen ist die Situation dramatisch. Ob in Dorste oder in Neuhof – ein grüner Untergrund lässt sich allenfalls noch erahnen. Selbst Plätze, die sonst über Bäche und in der Nähe liegende Gewässer benetzt wurden, leiden. Eine Bewässerung ist auf Grund der allgemeinen Wasserknappheit und vieler ausgetrockneter Bach- und Flussläufe schlicht nicht möglich.

Regen hilft kaum

Noch in einem halbwegs akzeptablen Zustand ist der Lasfelder Sportplatz, Heimat des Bezirksligisten TuSpo Petershütte. Hier wird das Wasser für die Bewässerung in einer großen Zisterne gesammelt. „Aber auch da neigt sich der Füllstand inzwischen dem Ende entgegen“, berichtet Mark Winter. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch bei den Seestädtern Ebbe herrscht.

Die aktuellen Regenfälle helfen kurzfristig kaum. Die Oberflächen sind so hart, dass das Wasser kaum versickern kann. Vielmehr wird es nur noch rutschiger – und damit steigt das Verletzungsrisiko für die Sportler erneut an.