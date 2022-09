Essstörungen: Osteroder Selbsthilfegruppe sucht Mitglieder

Für den Altkreis Osterode möchte eine Betroffene eine neue Selbsthilfegruppe für Menschen, die an Essstörungen leiden, gründen. Joshua Friederichs von der Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen Sozialzentrums Osterode am Harz unterstützt sie bei diesem Vorhaben.

Marie litt in ihrer Jugend an Bulimie. Mit ihrer Volljährigkeit konnte sie die Essstörung hinter sich lassen, so glaubte sie. 2021 erlitt sie nach fast 20 Jahren einen Rückfall. Nach professioneller stationärer Behandlung geht es ihr heute wieder besser.

Während der Gruppentherapien merkte sie, dass ihr der Austausch mit ähnlich Betroffenen guttut. Aus diesem Grund stieß sie im Altkreis Osterode am Harz die Bildung einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit Essstörungen an.

Auch Angehörige Betroffener können teilnehmen

Willkommen sind nicht nur Menschen, die Erfahrungen mit Bulimie haben, sondern auch Menschen, die mit anderen Essstörungen zu kämpfen haben. Darüber hinaus sollen auch Angehörige von Menschen mit Essstörungen an der Selbsthilfegruppe teilhaben.

„Ich hätte mir die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe nach meinem Rückfall sehr gewünscht. Es hätte mir immerhin das Gefühl vermittelt nicht alleine zu sein“, so Marie. Eine Selbsthilfegruppe kann eine gute Ergänzung zu einer laufenden oder bereits abgeschlossenen Therapie sein.

In Notlagen kann eine Selbsthilfegruppe allerdings eine professionelle Versorgung nicht ersetzen. Denn sie zeichnet sich dadurch aus, dass sich dort Menschen treffen, die eine gemeinsame Krankheit oder eine gemeinsame Problemlage verbindet, die sie ohne professionelle Leitung bewältigen wollen.

Die Teilnahme ist kostenlos, alles bleibt in der Gruppe

Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig. Die Themen, die bei einem Gruppentreffen besprochen werden, sind vertraulich und bleiben in der Gruppe.

Wer ähnliche Erfahrungen wie Marie gemacht hat oder Angehörige hat, die an einer Essstörung leiden und nicht mehr weiter wissen, kann sich bei Joshua Friederichs in der Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen in Osterode unter der Telefonnummer 05522/907716 oder per Mail unter kiss.osterode@paritaetischer.de melden.

Geöffnet hat die Kontaktstelle immer montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr sowie an den Dienstagen von 10 bis 14 Uhr und donnerstags von 13 bis 17 Uhr.