Tag des Denkmals erlaubt einzigartigen Blick in die Geschichte

Osterode. Am Sonntag, 11. September 2022, ist wieder Tag des offenen Denkmals: Dazu gibt es auch verschiedene Aktionen in der Region Osterode und Südharz.

Denkmale sind etwas für Detektive: Sie sind Zeugen vergangener Geschichten ihrer Bewohner und Erbauer. Ihre Bausubstanz steckt voller Beweismittel. Historische Narben, Ergänzungen und Weiterentwicklungen erzählen viel über ein Bauwerk und seine Bewohner. „Kultur-Spur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ lautet daher dieses Jahr das passende Motto für den Tag des offenen Denkmals.

Besucher der Denkmale können am Sonntag, dem 11. September, hinter die Kulissen blicken und fragen: Welchen Erkenntnisse und Beweise lassen sich durch die Begutachtung der originalen Denkmalsubstanz gewinnen? Welche Spuren hat menschliches Handeln hinterlassen? Welche „Taten“ wurden im und am Bau verübt? Und welche Schlüsse zieht die Denkmalpflege daraus? Das wird spannend wie der Tatort am Sonntagabend, so viel steht fest.

Denn am Ende geht es auch beim Denkmal um die Forensik: Es braucht auch hier Experten, die Spuren und Beweise sicherstellen, Indizien analysieren und Delikte aufdecken. Dafür arbeiten verschiedenste Akteure – Denkmaleigentümer, Denkmalpfleger, Bürgerinitiativen, Restauratoren, Bauforscher, Handwerker, Architekten, Archäologen und Historiker – Hand in Hand.

Die Ergebnisse all dessen können Besucher am Sonntag erleben und erfahren, auch bei verschiedenen Veranstaltungen in der Region.

Aktionen im Altkreis Osterode:

St. Marienkirche Osterode:

Wie in jedem Jahr beteiligt sich auch die St. Marienkirche in Osterode. Altar- und Orgelführung gibt es um 17 Uhr. Der Marienaltar (1513 in Auftrag gegeben) erzählt die Glaubensgeschichte der Menschen des ausklingenden Mittelalters. Zwei Umständen ist es zu verdanken, dass wir heute Genaues über den Marienaltar in der Marienkirche in Osterode und dessen Meister wissen: der Chronik des Bürgermeisters Heinrich Wendt aus dem Jahre 1680 und der Restaurierung des Marienaltars im Jahre 1938 in Hetjershausen, einem Dorf westlich von Göttingen. Heinrich Wendt erwähnte den Auftrag von 1513 des Mariendorfes von Osterode an Bartold Kastrop, einen Marienaltar für 53 Gulden herzustellen.

Die Orgel in St. Marien stammt aus der Barockzeit (1724) und ist mit ihrem großen Bestand an alter Bausubstanz einzigartig in der südniedersächsischen Orgellandschaft. Sie wurde im Jahr 2009 von Grund auf restauriert und 2011 mit dem Trompetenregister ergänzt. Führungen erfolgen von 11 bis 17 Uhr nur nach Bedarf zu 500 Jahren Marienaltar und auf den Spuren theologischer Umbrüche.

Welfenschloss Herzberg:

Um 10.30 Uhr geht es auf Schloss Herzberg mit der Begrüßung der Gäste los. Hintergrund ist der 400. Geburtstag von Herzog Christian Ludwig von Braunschweig Lüneburg, dem Erbauer des Uhrenturms und des Seitenflügels des Schlosses. Um 11 Uhr wird der Uhrenturm vorgestellt. Um 12 Uhr bittet der Herzog zu Tisch. Geplant sind Wildschwein vom Grill und Köstlichkeiten des Schlossrestaurants.

Das Museumsteam des Schlossmuseums präsentiert hierzu Szenen aus dem Leben des Herzogs, begleitet durch die Jagdhornbläser Osterode. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Die „Vier Elemente“ aus Gieboldehausen entführen in die Zeit des Barocks.

Industriedenkmal Königshütte Bad Lauterberg:

Ab 11 Uhr und bis 15.30 Uhr sind auf der Königshütte in Bad Lauterberg Führung zum geschichtlichen Überblick geplant, ab 14 Uhr erfolgt das Schaugießen, und von 12 bis 16.30 Uhr ist eine Informationsrallye für Kinder vorbereitet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, es wird gegrillt, und es gibt Kaffee und Kuchen.

Die Königshütte in Bad Lauterberg im Harz, heute ein Industriedenkmal, wurde als Eisenhütte mit Gießereibetrieb 1733 errichtet. Einige wenige Hüttengebäude stammen noch aus der ersten Bauperiode um 1733. Weitere, heute prägende, Gebäude stammen aus dem frühen 19. Jahrhundert. Nicht nur der historische Verhüttungsbereich wurde im Zuge der Privatisierung am Ende des 19. Jahrhunderts teilweise entfernt bzw. verbaut. Seit Oktober 2014 ist das Industriedenkmal als „Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung“ anerkannt.

Durch die Kirchenruine in Walkenried gibt es Führungen. Foto: Brigitte Moritz / Zisterziensermuseum Kloster Walkenried

Zisterzienserkloster Walkenried:

Führungen durch die imposante Kirchenruine des Zisterziensers Walkenried gibt es am Tag des offenen Denkmals um 12 Uhr und um 15 Uhr. Es geht durch die Ruine der gotischen Klosterkirche. Im Mittelpunkt stehen die Bedeutung und wechselhafte Geschichte des „Pionierbaus der Gotik“ sowie der Umgang mit dem Baudenkmal im Laufe der Jahrhunderte. Anmeldung zu den Führungen an der Museumskasse sind erwünscht.

Die Blütezeit des Klosters lag im 12. und 13. Jahrhundert. Es betrieb Bergbau und Verhüttung am Rammelsberg, bei Gittelde und im Harz. Neben der Agrarwirtschaft bildeten die Montanwirtschaft und später auch die Geldwirtschaft weitere wichtige wirtschaftliche Standbeine. Über zwei Jahrhunderte waren die Walkenrieder Mönche Berg- und Hüttenherren im Harz und besaßen umfangreiche Waldgebiete vor allem zur Herstellung von Holzkohle für ihre Kupferhütten. Das Kloster hatte sich zu einem mittelalterlichen Klosterkonzern entwickelt. Im 13. Jahrhundert lebten, beteten und arbeiteten rund 100 Chormönche und über 200 Konversen im Kloster.

St. Nikolaikirche Bad Sachsa:

Führungen durch die Nicolaikirche gibt es um 14 und 15 Uhr mit einer Dauer von 30 Minuten. Schwerpunkt ist die Geschichte der jüngeren Zeit im Grenzgebiet zwischen dem heutigen Niedersachsen und dem heutigen Thüringen.

Das Gebäude selbst hat eine besondere Geschichte. Das massive Feldsteinmauerwerk des Turms belegt, dass es sich um einen Wehrturm handelte, wahrscheinlich aus dem 12. Jahrhundert. In einigem Abstand zum Turm wurde eine kleine Kapelle errichtet, die heute noch an dem massiven Feldsteinmauerwerk des Altarraums deutlich zu erkennen ist. Beide Bauwerke wurden um 1300 durch die Seitenwände zu einem Kirchenschiff verbunden und mit einem Satteldach bedeckt.