Göttinger Landrat: „Unsere Region hat richtig viel Dynamik“

Osterode. Mekom und WRG haben ihr erstes Sommerfest seit zwei Jahren in Osterode am Harz veranstaltet. Es ging auch um die aktuelle Wirtschaftslage.

Seit über sieben Jahren bilden das Mekom-Regionalmanagement und die Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG) eine Bürogemeinschaft in der Osteroder Innenstadt, gleich gegenüber vom Rathaus gelegen. Eine überaus erfolgreiche Verbindung zudem, wenn man hinzuzieht, wie viel an Fördergeldern in die Region geholt wurde, beziehungsweise was an Veranstaltungen durchgeführt worden ist.

In guter Tradition war und ist es Brauch, dass sich beide Organisationen gemeinsam für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern, der Politik, Verwaltung und allen anderen Netzwerkpartnerinnen und -partnern aus Südniedersachsen bedanken. Für Marc Diederich, Leiter der WRG, war es das erste Sommerfest, welches er eröffnen durfte. Die letzten zwei mussten pandemiebedingt ausfallen. Er begrüßte die Anwesenden und freute sich, dass insgesamt 120 Gäste der Einladung zum Fest gefolgt waren.

Lars Obermann, Mekom-Vorstandsvorsitzender, nahm in seiner Ansprache die gegenwärtige Zeit in den Blick: „Die aktuelle Situation gibt wenig Anlass zur Freude. Es droht gesamtwirtschaftlich ein Wohlstandsverlust.“ Mit Sorge blicke er auf den sozialen Zusammenhalt und befand, dass in diesem Punkt die Politik gefordert sei.

Riethig: „Wir sind in Südniedersachsen noch gut durch die Krise gekommen“

Auch für Marcel Riethig war das Sommerfest das erste, das er als neuer Göttinger Landrat besuchte. Auch er habe die vielen Herausforderungen im Fokus, zum Glück gebe es aber auch viele schöne Seiten in Bezug auf die Dynamik in Südniedersachsen zu betrachten: „Unsere Region hat richtig viel Dynamik, und das liegt in erster Linie an den Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich bedanke mich sehr beim Mekom-Regionalmanagement und der WRG für die geleistete Arbeit und das große Engagement und stelle fest, dass wir in Südniedersachsen im Vergleich zu anderen Regionen noch gut durch die Krise gekommen sind.“

Bevor sich die Gäste bei einem gemeinsamen Essen im Gespräch austauschten, würdigte Marc Diederich die hervorragenden Leistungen des in Kürze scheidenden Osteroder Wirtschaftsförderers, Gunnar Kothrade, und begrüßte zugleich mit Yuliya Divivi ein neues Gesicht im Team der WRG.

Divivi ersetzt die bereits im Frühjahr in den Ruhestand verabschiedete Kerstin Wittenberg. Der Nachfolger von Gunnar Kothrade wird demnächst seinen Dienst im Osteroder Büro aufnehmen.