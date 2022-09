Seit 60 Jahren im Einsatz: Die Geschichte des THW Osterode

Diese Fahrzeuge zogen 1968 die Besucher der Ausstellung vor der Kaffeemühle an.

Sie kämpften 1974 nicht nur im Vorharz gegen Wasserfluten und ein Jahr später gegen das Flammenmeer in der Lüneburger Heide, sie bildeten vor elf Jahren auch gemeinsam mit Northeimer Kameraden chinesische Retter aus, und sie waren ebenfalls an der Aushebung einer Cannabisplantage in Osterode beteiligt – man schrieb das Jahr 2009.

Die Rede ist von dem Ortsverband Osterode des Technischen Hilfswerks (THW), der an diesem Samstag, 3. September, zum einen sein 60-jähriges Bestehen, zum anderen nachträglich 50 Jahre Jugendgruppe und endlich die offizielle Einweihung der neuen Unterkunft feiern möchte. Eigentlich ist die Jugendgruppe schon 52 – Corona machte eine Feier bislang unmöglich.

Wollte man alle spannenden Ereignisse dieser vielen Jahre des Bestehens aufzählen, dürfte vermutlich ein Buch in der Stärke eines Lexikons dabei herauskommen. Fest steht allerdings, dass alles mit der Gründung des THW im Jahr 1958 begonnen hat. Der erste Ortsbeauftragte wurde dann am 10. Juli 1959 ernannt, es war der Ingenieur Gerhard Borchard.

Das erste Einsatzfahrzeug

1961 rollte das erste Einsatzfahrzeug an, ein Borgwardt, ein Jahr später bestand die Einsatzflotte schon aus vier Fahrzeugen. Heute besteht sie aus acht Fahrzeugen und sieben Anhängern. Bis dahin, so war zu vernehmen, musste alles per Schubkarre von A nach B geholt oder gebracht werden. Da Zelte noch anzuschaffen waren, wurden durchaus auch mal unter den Planen der Lkw Lager aufgeschlagen.

Im Februar 1962 erfolgte der erste große Einsatz. Der führte gleich in Richtung Hamburg, wo Hochwasser das Regiment übernommen hatte. Allerdings war der Einsatzort für das THW Osterode der Jadebusen und der Ort Stollhamm. Ein Jahr später erhielten die Einsatzkräfte die Dankmedaille der Niedersächsischen Landesregierung für ihren Einsatz. Dabei brachte der damalige Stadtdirektor, Ernst Schlüter, seine Überzeugung zum Ausdruck, dass sich das THW auch in Zukunft für die Allgemeinheit einsetzen werde. Damit sollte er Recht behalten.

Die Siebzigerjahre

1970 gründete Ullrich Neuse, ein Urgestein des THW Osterode, die Jugendgruppe, die heute noch einen erfreulich großen Bestand hat. Er hatte dort sieben Jahre lang das Amt des Jugendwartes inne.

1971 sorgte auf dem alten Badenhäuser Bahnhof eine Explosion von Güterwagen dafür, dass die DRK-Ortsverbände Badenhausen, Windhausen und Gittelde, die Freiwillige Feuerwehr Badenhausen und das THW zum Einsatz kamen. Am Unfallort eingetroffen – dort steht übrigens heute die Kindertagesstätte – stellte sich heraus, dass hier der Ernstfall geprobt werden sollte.

Bei dieser Übung des THW ging es darum, Verletzte aus Höhen zu bergen. Foto: THW

Im November 1972 sorgte der sehr reale Orkan „Quimburga“ für große Schäden im Harz. Denn der Orkan hatte eine bis dahin unbekannte Stärke von 200 km/h – auf dem Brocken wurden sogar 240 km/h gemessen. 100.000 Hektar Wald wurden beschädigt, 4.800 Hektar, insbesondere Fichtenbestände, wurden komplett zerstört, und das THW Osterode gehörte zu den Rettungskräften.

1974 kam das THW zum Einsatz, weil Regen und Schmelzwasser dafür gesorgt hatten, dass auch das Harzvorland unter Wasser stand. Den Helfern standen übrigens Freiwillige Ortsfeuerwehren und DRK-Ortsverbände zur Seite. Im August 1975 rückte das THW mit drei Fahrzeugen und 15 Helfern in die Lüneburger Heide aus, um bei einem Brand im Raum Gifhorn gegen die Flammen anzukämpfen.

Auslandseinsatz

1985 flogen Bernd Oppermann und Thomas Engel in das von Hungersnot heimgesuchte Äthiopien, um dort mit anderen Helfern defekte Lkw wieder flott zu machen, damit diese wieder für den Hilfsgütertransport eingesetzt werden konnten. Im April 1989 wiederum half das THW beim Grenzabbau, die Osteroder zählten zu den 60 Helfern, die den DDR-Signalzaun entlang der innerdeutschen Grenze im Raum Heiligenstadt abbauten.

Im November 1994 brach Thomas Engel zusammen mit weiteren 69 THWlern aus Niedersachsen und Baden-Württemberg zu Hilfseinsätzen nach Zaire, dem heutigen Kongo, auf. Der Einsatz sollte vier bis fünf Wochen dauern.

Hochwasserhilfen

Das Oderhochwasser 1997 verursachte an den Flussläufen im Juli und August schwere Schäden in Tschechien, Polen und Deutschland und forderte zahlreiche Opfer. Zur Bewältigung dieser Flut und bei den Abwehrmaßnahmen in Deutschland waren auch Helfer des THW Osterode mit großem personellem Aufwand beteiligt. Ende 1999 wurde Ulrich Neuse der neue Ortsbeauftragte des THW Osterode. Neuse übergab während der 50-Jahr-Feier des Ortsverbands dann das Kommando an Carsten Schmidt.

2002 sorgte das Elbehochwasser für einen Einsatz, der nach Lüchow-Dannenberg führte, um dort gemeinsam mit der DLRG den Fluss namens „Jeetzel“ in den Griff zu bekommen. Denn die „Jeetzel“ floss fast im rechten Winkel in die Elbe, wodurch die Deiche zu brechen drohten. 2003 waren die THWler in Goslar als Komparsen anzutreffen, als Armin Rohde den Film „Das Wunder von Lengede“ drehte, welches sich 1963 real zugetragen hatte.

2009 waren die THW aus Osterode, Clausthal-Zellerfeld und Northeim in Clausthal im Einsatz. Denn dort hatte sich in einer Chemiefabrik eine Explosion ereignet und das Gebäude drohte zusammenzustürzen. Alle waren froh, dass es sich dabei nur um eine Übung gehandelt hatte. 2010 gab es wieder einen Einsatz wegen Hochwassers, einen Einsatz zur Kampfmittelbeseitigung in Göttingen und einen Einsatz gegen die Widernisse des Sturms „Xynthia“.

2011 und 2012 gewährte das THW technische Hilfeleistung beim Oxfam Trailwalker, derartige Leistungen gab es später bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen. 2014 vollzog sich im Landkreis Goslar wohl das extremste Hochwasser seit 100 Jahren und natürlich rückte das THW deswegen aus. 2017 begann die Planung des Neubaus auf der Fläche „Über der Landwehr 24“. Der wurde zwei Jahre später fertig. Nur musste die für das Jahr geplante große Einweihung auch wegen Corona auf dieses Jahr verschoben werden. 2018 sorgte der Moorbrand im Emsland für einen Einsatz. Denn dieser Großbrand war nördlich der niedersächsischen Stadt Meppen auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 und im Naturschutzgebiet Tinner Dose-Sprakeler Heide ausgebrochen.

Hilfe im Ahrtal

Sturmhochwasser gab es dahingegen im selben Jahr an einem Wochenende im Landkreis Göttingen. Als im Juli 2021 das Sturmtief „Bernd“ das Ahrtal heimsuchte, machten sich 35 ehrenamtliche Helfer des THW auf den Weg von Osterode. Sie leisteten dort 12.166 Arbeitsstunden und legten 15.413 Kilometer Strecke mit alle Fahrzeugen des Ortsverbandes zurück. Ende desselben Jahres prägten die blauen THW-Fahrzeuge das Osteroder Stadtbild. Denn THW-Ortsgruppen waren aus dem gesamten Bundesgebiet angerollt, um den Ernstfall und das durchaus lebenswichtige Zusammenspiel der Helfenden zu üben. Rund 160 Einsatzkräfte verlegten dabei rund 40 Kilometer Kabel nicht nur im Innenstadtbereich.

2022 stehen die Feiern anlässlich des 60-jährigen Bestehens des THW Osterode, des 50-jährigen der Jugendgruppe und die Einweihung der Unterkunft im Industriegebiet Katzenstein im Mittelpunkt.