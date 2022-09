Viele Geflüchtete aus Ukraine stehen Arbeitsmarkt zur Verfügung

Ein Passant geht an der Agentur für Arbeit vorbei. Wie ist die aktuelle Lage in Göttingen und Northeim?

Einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen muss die Arbeitsagentur Göttingen für den südniedersächsischen Raum im August verzeichnen. Im vergangenen Monat waren im Agenturbezirk Göttingen 14.396 Menschen arbeitslos gemeldet, 789 Personen oder 5,8 Prozent mehr als im Juli.

Und erstmals in diesem Jahr lagen die aktuellen Arbeitslosenzahlen auch über den Werten des Vorjahresmonats. Denn im August 2021 waren 446 Menschen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen (minus 3,2 Prozent) als im zurückliegenden Monat.

Jetzt viele junge Arbeitslose im Jahresverlauf

Klaus Voelcker, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Göttingen, ordnet diese Entwicklung ein: „Steigende Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vormonat sind im August aufgrund saisonaler Einflüsse die Regel. Zum einen zieht der Arbeitsmarkt nach der Sommerpause und den späten Herbstferien erst langsam wieder an. Zum anderen haben wir um diese Zeit aber auch den höchsten Stand an jungen Arbeitslosen im Jahresverlauf. Das hängt damit zusammen, dass sich Jugendliche zwischen Schule und Ausbildungs- oder Studienbeginn arbeitslos melden. Und junge Menschen, die von ihrem Betrieb nach der Ausbildung nicht übernommen wurden oder eine schulische Ausbildung absolviert haben, suchen nun einen Berufseinstieg. Diese Zahl wird in den kommenden Monaten erfahrungsgemäß wieder deutlich sinken.“

Lesen Sie auch: Wo sind die Azubis? Personalnot heute und morgen im Harz

Allerdings sei, so der Experte weiter, in diesem Monat der Anstieg überdurchschnittlich ausgefallen. Hier spiele auch der Zugang der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in die Zuständigkeit der Jobcenter eine Rolle. Mittlerweile stehen 1.631 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer im Agenturbezirk, dem Arbeitsmarkt grundsätzlich zur Verfügung. Sie werden in ganz überwiegender Zahl von den Jobcentern der Region betreut.

Göttinger Arbeitslosenquote bei 6 Prozent

In den beiden zum Agenturbezirk Göttingen zählenden Landkreisen Northeim und Göttingen stieg die Arbeitslosigkeit sowohl im Vergleich zum Vormonat, als auch zum Vorjahresmonat an. Im Landkreis Göttingen waren im August 10.167 Menschen arbeitslos, die Arbeitslosenquote beträgt 6 Prozent. Damit liegt die aktuelle Arbeitslosenquote 0,1 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Gegenüber Juli waren 567 Menschen mehr arbeitslos gemeldet (plus 5,9 Prozent), gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Zahl um 104 (1 Prozent).

Im Landkreis Northeim waren im zurückliegenden Monat insgesamt 4.229 Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter gemeldet. Das waren 222 mehr als im Juli (plus 5,5 Prozent), und 342 mehr als vor Jahresfrist (plus 8,8 Prozent). Die aktuelle Arbeitslosenquote für den Landkreis Northeim beträgt 6,1 Prozent. Sie liegt damit 0,6 Prozentpunkte über dem August-Wert 2021.

Weiterhin gibt es auf dem Ausbildungsmarkt viele offene Lehrstellen. Voelcker wirbt deshalb bei jungen Menschen dafür, in ihren Bemühungen um den Ausbildungsbeginn 2022 nicht nachzulassen.