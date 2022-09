An diesem Wochenende ist endlich wieder Flugplatzfest in Hattorf. Aber es gibt noch mehr Publikumsmagneten im Altkreis Osterode bzw. Vorharz. Eine kleine Übersicht.

Viele Veranstaltungen Diese Events locken am Wochenende in den Südharz

Es ist mal wieder eines der Wochenenden, an dem sich die Veranstaltungen ballen und Besucher die Qual der Wahl haben. Unsere Tipps für den 3. und 4. September 2022.

Harzer Hexentrail

Ein Veranstaltungshighlight ist zweifellos der Harzer Hexentrail, der am Samstag um 6 Uhr in der Frühe an der Stadthalle startet. Nach sieben Stunden werden vermutlich die ersten Teams an der Stadthalle wieder eintrudeln und dort vom Publikum entsprechend gefeiert.

Details: 7. Harzer Hexentrail- Am Samstag geht es wieder los

Flugplatzfest Hattorf

Und auch das Flugplatzfest in Hattorf am Samstag und Sonntag mit Flugvorführungen, Rundflügen und vielem mehr ist immer wieder ein Garant für kurzweilige Unterhaltung und zieht Tausende Besucherinnen und Besucher an.

Details: Flugshow im Harz- Flugplatzfest Hattorf findet 2022 wieder statt

OTTO Osterode

Am Sonntag geben sich in der Osteroder Innenstadt bei der großen Oldtimerschau Otto die Besitzer wertvoller historischer Karossen ein Stelldichein. Ihre Automobile werden erfahrungsgemäß von einem großen Publikum bestaunt. Gleichzeitig wartet die Geschäftswelt mit einem verkaufsoffenen Sonntag auf.

Details: OTTO- Sonntag wieder großes Oldtimer-Treffen in Osterode

Und: Taxitreffen in Osterode mit Taxi-verrücktem Freiheiter

Open-Air in Hörden

In Hörden ist am Samstag, 3. September, ab 15 Uhr das 2. Eulenhof-Open-Air mit viel Livemusik in der Hauptstraße 6.

THW-Jubiläum

Und das THW Osterode lädt im Rahmen seines Jubiläums zu einem Tag der offenen Tür mit Besichtigung der neuen Unterkunft Über der Landwehr 24 in Osterode ein: am Samstag von 10 bis 16 Uhr.