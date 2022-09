Alt-Handys aus Osterode für den Insektenschutz

Ein weiterer Beitrag für den Insektenschutz in Osterode am Harz: Bürgermeister Jens Augat und Klimaschutzmanagerin Dr. Katharina Willim mit der Sammelbox.

Die Stadt Osterode am Harz unterstützt den Naturschutzbund (Nabu) bei der Sammlung und umweltfreundlichen Verwertung mobiler Endgeräte: In der Eingangshalle des Rathauses können ab sofort alte Handys, Smartphones, Tablets, Ladekabel und Headsets abgegeben werden. Hierfür wurde eine Sammelbox des Naturschutzbundes aufgestellt, in welche die alten Geräte eingeworfen werden können.

Erlös geht an Schutzfond

Die gesammelten Handys und Co werden je nach Zustand entweder wiederaufbereitet oder recycelt. Die Erlöse gehen in einen Insektenschutzfond des Nabu, welcher Nabu-Projekte für den Insektenschutz unterstützt.

„Die Produktion von Smartphones ist in den meisten Fällen mit hohen Emissionen, giftigen Chemikalien, Flächenverlust und schlechten Arbeitsbedingungen verbunden. Somit kann jede und jeder einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz leisten und fördert gleichzeitig lokale Insekten-Projekte“, informiert die Klimaschutzmanagerin Dr. Katharina Willim.

Mehr Infos zur Aktion finden Interessierte auf der Klimaschutzmanagement-Homepage der Stadt Osterode am Harz sowie auf der Projektseite des Nabu.