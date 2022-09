Hans-Jürgen Kohlstedt bekommt Bundesverdienstkreuz

„So aufgeregt war ich noch nie in meinem Leben“, bekannte Hans-Jürgen Kohlstedt gegenüber Landrat Marcel Riethig vor Beginn der Veranstaltung. Der Grund war nachvollziehbar: Bei einer Feierstunde im Osteroder Ratssaal wurde Kohlstedt für sein langjähriges sozialpolitisches Wirken das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Es gehöre zu seinen schönsten Aufgaben, Menschen auszuzeichnen, die nicht nur an sich selbst denken, sondern sich für unsere Region und unser Land einsetzen, erklärte der Landrat in seiner Laudatio. Ein Orden wie das Bundesverdienstkreuz sei keine Massenware. „Geehrt wird, wer Verantwortung übernimmt, wer sich kümmert, wer Mut zeigt bei der Verteidigung unserer demokratischen Werte“, unterstrich Riethig.

Breitgefächertes Engagement

Das Bundesverdienstkreuz sei ein echter Bürgerorden. „Ausgezeichnet werden Menschen, die sich verdient gemacht haben um unser Gemeinwesen.“ Mit seinem Wirken baue Kohlstedt mit an dem Fundament, auf dem wir alle stehen, sagte der Landrat.

Angesichts seines breitgefächerten Engagements könne er seine Verdienste, die den Bundespräsidenten zu der Verleihung bewogen hatten, nur schlaglichtartig aufführen. Seit 45 Jahren ist Kohlstedt im DRK-Ortsverband Osterode aktiv, zehn Jahre lang war er Jugendrotkreuz-Leiter und von 1996 an zwanzig Jahre Vorsitzender des Ortsvereinsvorstandes, dem er heute noch angehört.

Wiederaufbau in Kroatien

Das Jugendrotkreuz im Landkreis leitet er seit 1989 und im Bezirk Braunschweig seit 2016. Tief beeindruckt habe ihn, dass Kohlstedt von 1994 an Hilfsgütertransporte in das damalige Kriegsgebiet um Gospic im heutigen Kroatien organisierte und begleitete und dabei sogar sein Leben riskierte, als er unter Artilleriebeschuss geriet, erläuterte Riethig.

Nach dem Jugoslawienkrieg habe er den Wiederaufbau in Kroatien unterstützt und sich als „Brückenbauer“ für Völkerverständigung eingesetzt. Mit Rat und Tat hilft er dort bis heute. Wegen dieses im wahrsten Sinne des Wortes „grenzenlosen Engagements“ bezeichnete der Landrat Kohlstedt als einen „Botschafter des Friedens“. Was er in Angriff nehme, mache er mit Hingabe und mit Herzblut. Das sei bewundernswert. „Wenn man Ihr Engagement für die Gesellschaft betrachtet, kann man nur zu einem Schluss kommen: Sie sind ein würdiger Träger dieser Auszeichnung“, urteilte Riethig.

„Brauchen solche Menschen“

Auch Bürgermeister Jens Augat würdigte Hans-Jürgen Kohlstedts herausragenden Einsatz vor Ort, insbesondere als Ortsbürgermeister von Lasfelde und als Mitglied des Osteroder Stadtrates. Er habe immer ein offenes Ohr für seine Mitbürgerinnen und Mitbürger, sei zupackend, bodenständig und verlässlich. Durch sein Handeln stärke er die Gemeinschaft und sei ein Vorbild, das animiere und Mut mache. „Wir brauchen solche Menschen in Zeiten, wo die Demokratie von außen und innen bedroht ist“, betonte Augat.

Glückwünsche zu der „wunderbaren Ehrung“ sprach der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Andreas Philippi als DRK-Kreisverbandsvorsitzender aus und überbrachte Gratulationen von der für den Wahlkreis zuständigen Parteikollegin, MdB Frauke Heiligenstadt.

Dank an Familie

„Ich freue mich riesig“, sagte Kohlstedt, nachdem er Urkunde und Bundesverdienstkreuz aus den Händen des Landrats erhalten hatte. Wegen seiner vielfältigen Aufgaben habe es seine Familie nicht leicht gehabt mit ihm, erkannte Kohlstedt an und bedankte sich bei seiner Ehefrau Beate und seinen beiden Töchtern.

Sie kenne ihren Vater nur als umtriebigen und engagierten Menschen, schilderte Tochter Nicole in ihrer sehr persönlichen Würdigung.

Ehrenamt ist keine Bürde

Ehrenamt sei keine Bürde sondern eine Möglichkeit, die Welt für andere zu verbessern, sei immer die selbstverständliche Haltung ihrer Eltern gewesen. Solch eine Lebensaufgabe habe ein gutes Management erfordert.

Aber sie und ihre Schwester Carina hätten nichts vermisst in der Kindheit, da Mutter und Vater sie in ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten immer mit eingebunden hätten. „Die Vermittlung dieser Werte sind unbezahlbar“, war Tochter Nicole dankbar.