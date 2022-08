Osterode. Täter wüten auf dem Gelände einer Werkstatt im Rotemühlenweg in Osterode

Die Polizei in Osterode untersucht einen Fall von Vandalismus, bei dem zehn Autos beschädigt worden sind (Symbolbild).

Blaulicht Osterode Zehn Fahrzeuge in Osterode mutwillig beschädigt

Auf dem Gelände einer Werkstatt in Osterode haben Vandalen zehn Autos mutwillig beschädigt.

Rund 5.000 Euro Schaden ist die Bilanz des Vorfalls, der sich zwischen Montag, 29. August, 16 Uhr, und Dienstag, 30. August, 6.55 Uhr ereignet hat.

Vermutlich in der Nacht haben die oder der Täter auf dem Gelände der Werkstatt im Rotemühlenweg gewütet. An zehn Fahrzeuge wurden die Scheibenwischer verbogen oder abgebrochen, so die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.