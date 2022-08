Feuerwehr Osterode wird zu mehreren Einsätzen gerufen

Die Freiwillige Feuerwehr Osterode war seit Anfang dieser Woche bereits drei Mal gefordert, konnte die Einsätze aber recht schnell wieder beenden.

So hatte am Montag gegen 22 Uhr die Brandmeldeanlage (BMA) in einem Industriebetrieb in der Petershütter Allee ausgelöst. „Grund war eine betriebsbedingte Rauchentwicklung“, berichten die Brandschützer auf ihrer Webseite. Im Einsatz war auch die Werksfeuerwehr.

Brandmeldeanlage schlägt in Osteroder Supermarkt Alarm

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr schlug dann die BMA in einem Einkaufsmarkt in der Straße „Im Strange“ Alarm. Hier konnte laut Feuerwehr vor Ort kein Grund für die Auslösung festgestellt werden.

Ebenfalls am Dienstag wurden die Retter gegen 4.15 Uhr in der Früh zu einem hilflosen Menschen in der Hellhofstraße alarmiert. Die Feuerwehr sollte bei der Türöffnung der Wohnung helfen – da bei ihrem Eintreffen jedoch bereits ein Haustürschlüssel zur Verfügung stand, konnte der Rettungsdienst die Patientin umgehend versorgen.