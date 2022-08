Harzer Wasserampeln informieren über Ressourcenlage

Die Harzwasserwerke präsentieren ein neues System, mit dem sich die Bevölkerung über die Versorgungslage informieren kann: Zwei Wasserampeln informieren ab sofort über die Verfügbarkeit der Ressource im Gebiet des Versorgers. Zur Präsentation des neuen Informationstools war am Donnerstag auch der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) angereist – die Harzwasserwerke stellten die Ampeln an der Sösetalsperre in Osterode vor.

Die Wasserampeln finden sich prominent platziert auf www.harzwasserwerke.de. Dort geben sie Auskunft zu Fragen wie: Hat es genug geregnet? Gibt es genug Grundwasser und Wasser in den Talsperren? Auf der Basis vieler Datenreihen und umfassender Berechnungen gibt die Ampel für den Norden die Situation an den Grundwasserwerken, die für den Süden die Situation an den Trinkwassertalsperren mit einer einfachen Antwort wider: Grün, Gelb oder Rot.

Am Donnerstag stand die Ampel für das Talsperrenwasser auf gelb: „Die Talsperrenfüllstände sind angespannt“, heißt es dazu. Die Grundwasserampel leuchtete sogar rot: „Die Niederschläge der vergangenen 30 Tage waren deutlich zu gering. In den kommenden Wochen sind wenige Niederschläge vorhergesagt. Die Grundwasserstände sind für diesen Monat stark rückläufig.“

Unterstützung für nachhaltigen Umgang mit Wasser

„Jeder von uns hat gemerkt, wie trocken es zur Zeit ist. Unser Ziel ist es, unsere Kunden und die Menschen in Niedersachsen beim nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser zu unterstützen“, erklärte Prof. Dr. Christoph Donner, Technischer Geschäftsführer der Harzwasserwerke.

Sowohl die jetzt entwickelte Talsperren-Ampel als auch die Grundwasser-Ampel haben einen innovativen Ansatz. „Wir werfen mit unseren Ampeln nicht nur einen Blick in die Vergangenheit, wie viel Niederschlag es gegeben hat. Und wir bewerten nicht nur, wie die Lage an unseren Talsperren und Grundwasserwerken gerade ist“, sagte Donner. „Stattdessen blicken wir auch in die Zukunft, wie viel Niederschlag prognostiziert wird.“

Neben dem Projekt www.giesscheck.de, bei dem die Harzwasserwerke gemeinsam mit Partnern in der Stadt Syke mithilfe von Bodenfeuchtesensoren und künstlicher Intelligenz Bewässerungstipps geben, sind die Ampeln der zweite innovative Ansatz der Harzwasserwerke, durch Transparenz die Bevölkerung zu nachhaltigen Entscheidungen zu motivieren.

Lies: „Ziel ist veränderter Umgang mit Wasser“

Umweltminister Olaf Lies bemerkte: „Ziel unseres niedersächsischen Wassermanagements ist daher ein veränderter Umgang mit der lebenswichtigen Ressource Wasser. Die aktuelle und sich häufiger wiederholende Situation der langen Trockenphasen zeigt, dass wir mit der Ressource Wasser bewusster umgehen müssen.“

Dazu müsste vorhandenes Wasser nachhaltiger gemanaget werden – in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen. So könnte eine intelligente Beregnungstechnik zur Bewässerung der Kulturen ein Beitrag für die verlässliche Nutzung von Wasserkontingenten sein zum sparsamen Umgang mit der Ressource in Trockenjahren und höchst sorgsamen Umgang mit den Trinkwasservorräten. In der Wirtschaft, Landwirtschaft und für andere Anwendungen müssten alternative Wassernutzungen, der Bau von Wasserrückhaltebecken und viele andere zum Teil auch kleine Lösungen stärker zum Einsatz kommen, so der Minister.

Und weiter: „Die neue digitale Wasserampel der Harzwasserwerke springt auf Rot, wenn unser Lebensmittel Nummer eins in Gefahr ist. Wenn wir nicht endlich verstehen, dass wir mit der Ressource Wasser in Trockenjahren nicht mehr so sorglos sein dürfen und viel sparsamer damit umgehen müssen, sitzen wir bald auf dem Trocknen.“

Mehrere Daten ergeben Ampelfarbe

Neben den Füllständen spiegelt die Farbe der Talsperren-Ampel auch wider, wie viel es in den vergangenen 30 Tagen geregnet hat und wie viel Niederschlag es laut dem Mittelwert aus den Jahren 1991 bis 2020 hätte geben sollen. Als dritter Parameter wird die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden vier Wochen miteinbezogen.

„Wie die aktuelle Situation zu bewerten ist, ist maßgeblich von den vergangenen und zukünftigen Niederschlägen abhängig. Dadurch können wir die Ressourcen-Situation besser einschätzen“, erläuterte der Technische Geschäftsführer der Harzwasserwerke, Dr. Christoph Donner, den Berechnungsansatz.

So stellt sich die Karte mit den Wasserampeln auf der Webseite der Harzwasserwerke dar. Foto: Swen Pförtner / dpa

Ähnlich wie die Talsperren-Ampel funktioniert auch die Grundwasser-Ampel für den Norden des Versorgungsgebiets der Harzwasserwerke. Hier wird statt des Füllstands der Trinkwassertalsperren die Grundwasserstands-Situation an den Grundwasserwerken bewertet. Alle drei Parameter sind gleichwertig und gehen jeweils als Grün-, Gelb- oder Rotschaltung in die Berechnung der finalen Ampelfarbe ein.

Menschen gehen sensibler mit Wasser um

Neben den Ampelfarben geben die Harzwasserwerke auf ihrer Homepage je nach Jahreszeit auch Tipps, wie sorgsam mit der Ressource Wasser umgegangen werden kann. „Wir sehen aktuell bereits im Vergleich zu den Dürrejahren 2018 und 2019, dass die Menschen sensibler mit der Ressource Wasser umgehen“, wird der Kaufmännische Geschäftsführer der Harzwasserwerke, Lars Schmidt, in einer Mitteilung der Wasserwerke zitiert. „Dieses Bewusstsein wollen wir fördern.“

Dass das notwendig ist, zeigt der Blick auf die aktuelle Dürre in Deutschland: So haben Messungen der Harzwasserwerke ergeben, dass zum Beispiel an der Messstation Torfhaus im laufenden Wasserwirtschaftsjahr seit November 2021 bis Anfang August 2022 nur 900 Millimeter Niederschlag gefallen sind. Im Vergleich zum mittleren Niederschlagsaufkommen ergibt das ein Defizit von 214 Millimetern. Das Niederschlagsdefizit hat sich an diesem Standort seit 2018 auf rund 70 Prozent eines gemittelten Jahresniederschlags gesteigert.

Ohne Talsperren gäbe es bereits trockene Flüsse

„Ohne die Talsperren wären außerdem viele Flüsse in Niedersachsen dieses Jahr bereits abschnittsweise trockengefallen“, erläuterte Donner. So stellt die Okertalsperre aktuell bis zum Pegel Schladen rund 90 Prozent des Flusswassers. Auch das Wasser der Innerste besteht am Pegel Heinde vor Hildesheim noch zu rund 50 Prozent aus Talsperrenwasser. „Selbst die Leine führt am Pegel Hannover-Herrenhausen aktuell noch bis zu 20 Prozent Wasser aus den Talsperren“, erklärte Donner.

„Die Bedeutung der Talsperren für den Schutz der aquatischen Ökosysteme in Niedersachsen ist durch den Klimawandel extrem gestiegen.“ Und fügte hinzu: „Es sind ja bald Wahlen. Im zukünftigen Koalitionsvertrag sollten sich alle Parteien darauf verständigen, dass es darum geht, Niedersachsen enkelfähig zu machen!“