Achtung Autofahrer: Heute startet wieder die Schule

Osterode. Verkehrsteilnehmer sollten dieser Tage besonders vorsichtig fahren: Am Donnerstag fängt die Schule wieder an.

Am heutigen Donnerstag, 25. August 2022, beginnt in Niedersachsen das neue Schuljahr. Und am Samstag werden die Erstklässler eingeschult, ihr Schulleben startet am Montag.

Verkehrsteilnehmer sollten daher besonders umsichtig sein. Autofahrer sind laut Polizei verpflichtet, sich gegenüber Kindern insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft so zu verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.

Bremsbereit im Gefahrenbereich

Bushaltestellen und Schulen sind besondere Gefahrenbereiche: „Also runter vom Gas und bremsbereit sein. Kinder können Geschwindigkeiten und Entfernungen schlechter einschätzen als Erwachsene, sind durch ihre geringere Körpergröße eher durch parkende Autos verdeckt, weshalb sie selbst schlechter gesehen werden und auch selbst weniger Übersicht im Straßenverkehr haben“, klärt Polizeioberkommissar Marco Wode auf.

Mit unbedachtem Verhalten im Straßenverkehr sei daher stets zu rechnen, so der Kontaktbeamte und Verkehrssicherheitsberater beim Polizeikommissariat Osterode.

Lesen Sie auch: