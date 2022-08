Osterode. Ein ausgelöstes Fahrzeug-Notrufsystem hat am Freitag im Bereich Osterode am Harz Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen.

Fahrzeug-Notruf Feuerwehr Osterode sucht nach Motorradfahrer in Not

Feuerwehr und Polizei haben am Freitagvormittag im Bereich Osterode nach einem Motorradfahrer in Not gesucht. Das meldet die Freiwillige Feuerwehr Osterode auf ihrer Webseite. Die Suche blieb demnach ohne Erfolg.

Wie die Feuerwehr berichtet, hatte das automatische Notrufsystem „eCall“ eines Motorrads ausgelöst, der genaue Ort konnte jedoch nicht näher bestimmt werden. Ein Fahrzeug in Not wurde nicht gefunden.

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge bei Osterode und Herzberg im Einsatz

Vorsichtshalber fuhren die drei Feuerwehrautos auch die B241 sowie die K427 in Fahrtrichtung Herzberg ab. Unterstützt wurde die Suche durch einen Streifenwagen der Polizei.

Die Suchaktion wurde schließlich ohne Erkenntnisse abgebrochen.

mh/ffw