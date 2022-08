Osterode. Konzert wird am 1. Oktober in der Kirche St. Jacobi in Osterode veranstaltet

Konzert Knabenchor: Junge Stimmen aus der Schweiz in Osterode

Der Göttinger Knabenchor feiert vom 29. September bis 4. Oktober sein 60-jähriges Bestehen mit einer internationalen Knabenchorbegegnung unter dem Motto „Zukunftsmusik, viele Stimmen, eine Welt“.

Fünf international renommierte Knabenchöre aus der Schweiz/Solothurn, Finnland/Turku, Frankreich/Paris, Ukraine/Lemberg und Deutschland/Stuttgart haben ihr Kommen zugesagt. Am 30. September und am 3. Oktober finden gemeinsame Konzerte mit den etwa 300 Sängern in St. Johannis Göttingen statt.

Schweizer Singknaben

Darüber hinaus gibt jeder Gastchor am 1. Oktober ein eigenes Konzert in der Region. In Osterode werden die Schweizer Singknaben der St. Ursenkathedrale aus Solothurn zu hören sein.

„Das Konzert wird sicher ein musikalischer Höhepunkt werden. Lassen sie sich mitnehmen in die vielfältige musikalische Welt der Schweiz“, so die Veranstalter.

Der Eintritt zum Konzert in St. Jacobi ist frei, um freundliche Spenden beim Ausgang wird aber gebeten.