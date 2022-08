Kurzentschlossen Corona-Impfung abgeholt

Auch ein Mobiles Impfteam des Landkreises Göttingen war vor Kurzem in der Osteroder Innenstadt vertreten und bot vor der Koordinierungsstelle für Vereine und Verbände seine Dienste an. Und eine ganze Reihe von Passantinnen und Passanten nutzte kurzentschlossen die Möglichkeit, sich quasi im Vorbeigehen eine Corona-Impfung abzuholen.

„Mit solch einem Zuspruch hatten wir gar nicht gerechnet“, bekannte Claudia Dittmar vom Impfteam. Auf angenehmere und schnellere Art konnte man aber auch kaum an den berühmten Pieks kommen.

Mitarbeiterinnen halfen den Impfwilligen unter dem aufgebauten Pavillon beim Ausfüllen der notwendigen Formulare, das Beratungsgespräch mit der Ärztin fand ebenfalls dort statt. Nur die Spritze wurde im bereitstehenden Rettungswagen verabreicht, die obligatorischen fünfzehn Minuten Wartezeit konnten die frisch Geimpften dann schon wieder im Freien absitzen.

Alle gängigen Impfstoffe

„Wir versuchen, alles so unkompliziert wie möglich zu machen“, unterstrich Martina Hickmann-Morell. Das Team habe alle gängigen Impfstoffe dabei. Hauptsächlich seien an diesem Tag Booster gefragt gewesen, berichtete sie.

Freigegeben sei die vierte Impfung für alle über 60 Jahre und bei medizinischer Indikation. Natürlich hoffe das Team außerdem auf weitere Erstimpfungen. „Wir bieten deshalb auch unverbindliche Beratungsgespräche für Menschen an, die sich nicht sicher sind, ob sie sich überhaupt impfen lassen wollen“, betonte sie.

Demnächst werde das Mobile Impfteam wieder regelmäßig an verschiedenen Orten in der Region Station machen, informierte Hickmann-Morell. Die genauen Daten und Standorte könnten unter anderem auf der Seite Termine & Notizen in unserer Zeitung nachgelesen werden.

Die Impftermine für den gesamten Landkreis Göttingen sind auch unter www.goe.de/Impfteams im Internet zu finden.