Große Aktionen in Osterode: Schüler lernen Verkehrssicherheit

Osterode. Die Jacobitor-Schule Osterode hat ihren Schülern am Verkehrssicherheitstag das richtige Verhalten in Bus & Co. nähergebracht. Das sorgte für Aufsehen.

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Am Jacobitor durften auch einen ausgiebigen Blick in den Bus werfen.

Die Mädchen und Jungen der Grundschule Am Jacobitor in Osterode sollten einen erlebnisreichen und informativen Tag erleben, an dem es um das „verkehrssichere“ Fahrrad, richtiges Fahrradfahren, um Bahnfahren und um das richtige Verhalten im Straßenverkehr ging.

Auf dem Stundenplan stand also: „Verkehrssicherheitstag“. Und der wurde mit großer Unterstützung von Polizeioberkommissar Marco Wode, dem Kontaktbeamten der Polizei Osterode, ausgearbeitet. „Derzeit ist die Grundschule Am Jacobitor die einzige Grundschule in Osterode, die Schülerinnen und Schülern einen solchen Tag anbietet“, so Wode, der sich über das Engagement der Schulleitung und Lehrkräfte sehr freute.

Das war auf der Bleichestelle los

So dürfte es einigen nicht entgangen sein, dass sich einen ganzen Vormittag über auf der Bleichstelle etwas nicht alltägliches zutrug. Denn dort waren ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Osterode, ein Schulbus und ein Polizeiauto eingeparkt worden. So lud Busfahrer Bernd Klapproth die Schülerinnen und Schüler ein, mal das Transportmittel zu betreten, welches sie im Prinzip schon fast alle kennen: den Schulbus. Und darin erklärte er genau und einfühlsam, warum Schulranzen richtig hingestellt werden müssen und deren Eigentümer sich vernünftig hinsetzen sollten.

Da ja nun auch ein Feuerwehrauto darauf zu warten schien, in Augenschein genommen zu werden, durften alle Drittklässler ihre Neugier stillen. Denn die Kameraden, welche sich um dieses Fahrzeug kümmerten, ließen nicht eine Frage unbeantwortet. Dann „zauberte“ Marco Wode ein überdimensionales Tuch hervor, um es so auf den Boden zu legen, wie sich der „tote Winkel“ für den Fahrer vom Bus oder Lkw mit dem Blick in den Außenspiegel darstellt. Und nicht nur die Schülerinnen und Schüler, auch die Erwachsen staunten nicht schlecht, wie groß dieser Winkel ist.

Aktion am Bahnhof Osterode

Nicht minder schlecht geschaut wurde seitens der Erwachsenen, als da plötzlich auf dem Bahnsteig des Bahnhofes Osterode Mitte der gesamt zweite Jahrgang der GS Am Jacobitor stand. Vertreter der Bundespolizei erklärten den Schülerinnen und Schülern das richtige Verhalten am Bahnsteig und beim Zug fahren. Sie passten auf, dass niemand zu dicht an die Gleise herantrat und erklärten, was daran so gefährlich sein kann. Als der Zug stoppte, durften alle einsteigen. Zuerst ging es gen Herzberg. Weil ja auch alle wieder zurück wollten, musste auch das Umsteigen geübt werden, was sehr gut gelang. Klaus Ulbricht vom ADAC wiederum hatte mit seinem schlauen Raben „Adacus“ sowohl den Schulkindergarten, die Klasse der Lebenshilfe und den ersten Jahrgang der Grundschule in die Turnhalle der Bleichestelle gebeten.

Dort erklärten die beiden, wie man sich beim Überqueren der Straße verhalten soll, wenn eine Ampel oder ein Zebrastreifen vorhanden sind. Der Theorie schloss sich auch ein praktischer „Spaziergang“ zur Schule an. Und die Viertklässler befassten sich unter Anleitung von Marco Wode mit dem richtigen Umgang ihrer Fahrräder, wozu die Fahrradprüfung gehörte. Nachdem die Fahrräder ihre „TÜV“-Plakette erhalten hatten, begaben sich die Mädchen und Jungen mit ihren Lehrerinnen zu Fuß auf die vorgeschriebene Strecke, um dort wichtige Punkte intensiv zu besprechen, sodass alle Schülerinnen und Schüler im Juli zu einem positiven Abschluss mit der praktischen Fahrradprüfung kommen können.