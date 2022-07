Osterode. Aufgewachsen in Osterode: Vor 200 Jahren wurde der Grabstein Tilman Riemenschneiders in Würzburg entdeckt. Was den Bildschnitzer so berühmt macht.

Selbstporträt Tilman Riemenschneiders in der Predella des Marienaltar Creglingen. Er starb am 7. Juli 1531.

Harzer Geschichte Wer war Tilman Riemenschneider und was machte er in Osterode?

Nicht nur in Würzburg, der Stadt, in der er seine Werke schuf und hinterließ, auch in Osterode wird am 7. Juli an den Bildschnitzer Tilman Riemenschneider gedacht. Hier benannte man im Jahr 2005 das Gymnasium nach dem weltweit bekannten Künstler, der in Osterode aufwuchs.

Im Jahr 1822 kam in Würzburg beim Straßenbau der Grabstein aus beträchtlicher Tiefe ans Tageslicht. Umschrift: „Anno dm ...[1531] am abent kiliani starb der ersam und kunstreich Tilman Riemenschneider Bildhauer burger zu Wurezburg dem got gnedig sey. Amen.“ Die Arbeit wird seinem Sohn Jörg zugeschrieben.

Das in Würzburg im Erdreich zwischen Dom und Neumünster, dem ehemaligen Friedhof, gefundene, aus rotem Mainsandstein gefertigte Grabmal Tilman Riemenschneiders stellt ihn mit Barett und Schaube dar, dem Umhang mit weiten Ärmeln. Ähnliche Abbildungen in Kunstwerken erlaubten nach dieser Entdeckung die Zuordnung mancher Werke.

Riemenschneider-Forschung: Hinweise auf Osterode

Die nach dem Fund einsetzende Forschung ergab Hinweise auf Osterode, wo der gleichnamige Vater als Münzmeister tätig gewesen war. Münzmeister entwarfen allgemein das Prägebild und schlugen es in die Silber- oder Goldstücke. Am Kohlmarkt bewohnte Tilman Riemenschneider der Ältere ein Haus, Tilman und seine Geschwister wuchsen in Osterode auf.

Osterode gehörte damals zum Welfenfürstentum Grubenhagen, einer Nebenlinie der Welfen. Die Grabmäler der letzten Herzöge werden in der hiesigen St. Aegidienkirche gern besichtigt. Örtlich wurde nach dem Auffinden der Hinweise auf Osterode mit zahlreichen Aktivitäten an den Bildschnitzer erinnert, wie Briefmarkenausstellungen, Stadtführungen, Vorträgen und Studienreisen zu seinen Kunstwerken, sowie Veranstaltungen am Denkstein, der zunächst am Tilman-Riemenschneider-Platz nahe der Bahnhofsbrücke stand und jetzt nahe des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums im Kurpark zu finden ist.

Über Tilmans Jugend ist wenig bekannt

Über die Kindheit und Jugend fanden sich bisher keine Dokumente. Tilman lernte vermutlich bei seinem Vater und dann bei Schnitzern. Letztere schufen Flachreliefs für Privathäuser und Kirchen. Zu seiner Zeit war eine vierjährige Bildhauerlehre üblich. Daran schlossen sich die Wanderjahre an, in denen man sich den Zunftzwängen unterwarf. Die Wanderschaft endete für Tilman Riemenschneider wohl in Würzburg.

Am 7. Dezember 1483 wird Tilman d. J. erstmals in der von Weinbergen umgebenen Bischofsstadt dokumentiert. Zunächst bezeichnete man ihn als Malerknechtgeselle, der in die Schutzgemeinschaft, die St. Lucas Gilde, eintrat, der Gilde der Maler, Bildhauer und Glaser. Zwei Jahre später, 1485, steht in den Bürgermatrikeln: „Dile Rymenschneider, bildschnitzer von Osterrode in Sachsen ist Burger worden“.

Riemenschneider hatte mehrere Ehen

Wir können uns den Bildschnitzer etwa 185 Zentimeter groß vorstellen. Denn als er am 5. Mai 1491 zur Gestaltung der Ureltern für die Würzburger Marienkirche verdingt wurde, sollte Adam „3er Finger größer denn Meister Till“ werden. Der Zeit entsprechend trug er Schaube und Barett. In einigen seiner Werke findet sich nur eine so gekleidete Gestalt: Selbstbildnisse, die an die Abbildung auf der Grabplatte erinnern wie Lucas Cranach und Balthasar Neumann, sie handhabten ihre „Signatur“ ähnlich.

Der Bildschnitzer heiratete in erster Ehe Anna Uchenhofer, die Witwe eines Goldschmiedemeister und beschäftigte danach als Meister „bei eigenem Rauch und Herd“ Lehrbuben und Gesellen. Er erlebte den Tod von drei Ehefrauen, die Geschwister mit in die Ehe gebracht und Kinder geboren hatten. Sein Sohn Bar­tolomäus hinterließ in Südtirol bemerkenswerte Gemälde. Tilmans Wohlstand wurde nur von wenigen Bürgern der Bischofsstadt Würzburg mit damals etwa 700 Einwohnern übertroffen.

Bürgerliche Ehrenämter und Einkerkerung

Riemenschneider-Forscher meinen, Heiligenstadt und Osterode seien für sein Werk bestimmend gewesen, in Würzburg jedoch habe er seine Reife erlangt. Er gilt ihnen als der Sanfteste unter den Bildhauern. Sein ausgleichendes Wesen sei in Würzburg spürbar geworden. Seine Schaffenszeit fiel in die Zeit des Übergangs der kirchlichen Gebundenheit des Mittelalters zur freien Geisteshaltung der Neuzeit.

Ab 1504 bekleidete er bürgerliche Ehrenämter, und bis 1525 gehörte er dem Stadtrat an: Er war Baumeister, fünf Mal Kapellenpfleger der Marienkapelle, Steuerherr, Spitals­pfleger und von 1520 bis 1521 Bürgermeister in Würzburg. Im Bauernkrieg öffneten er und andere Ratsherren dem Bauernheer die Stadttore Würzburgs, womit sie sich gegen den damaligen Fürstbischof Konrad von Thüngen stellten. Tilman wurde „peinlich befragt“ – gefoltert und auf der Burg eingekerkert. Er verlor Ämter, Ehren und seinen Besitz.

6,3 Millionen Dollar für Riemenschneider-Werk

Vom 3. Oktober 1999 bis zum 14. Mai 2000 fanden in New York und Washington die ersten großen Riemenschneider-Ausstellungen jenseits des Atlantiks statt. Damals erkannten die zahlreichen Besucher, dass Riemenschneider „ein überragender bewegender Plastiker an der Schwelle zur Neuzeit“ war.

Im Jahr 2008 erzielte die bei Sotheby’s versteigerte schöne Heilige Katharina, von Tilman Riemenschneider um 1505 in Lindenholz geschnitzt, eine Rekordsumme. Damals gerieten mindesten fünf Bieter in Aufregung und „der Hammer knallte erst bei 5,6 Millionen Dollar aufs Pult.“ Inklusive Aufgeld ließ sich der derzeit höchstbezahlte Künstler Jeff Koons die Heilige Katharina 6,3 Millionen Dollar kosten. Weitere Steigerungen könnten folgen, sollten Riemenschneider-Werke in den Kunsthandel gelangen.

Häufig erinnerte der Heimat- und Geschichtsverein an seinem Todestag, der Geburtstag ist unbekannt.