50 Jahre „Vasallenstadt“: Pankgrafen feiern in Osterode

Osterode. Ein besonderes Jubiläum feiert die Pankgrafen-Vereinigung von 1381 an diesem Wochenende in Osterode am Harz. Unser Ersteindruck.

Die Südharzer Blaskapelle Lonau weiß am Samstag in Osterode musikalisch zu überzeugen. Die Pankgrafen präsentieren sich derweil stilsicher gekleidet.

Zu den tollen Klängen der Lonauer Blaskapelle genossen die zahlreichen Besucher am Samstagvormittag das schöne Wetter in Osterode. Eingeladen hatte die Pankgrafen-Vereinigung von 1381.

Neben Musik auf dem Alten Schulhof gab es Würstchen und Getränke zu kleinen Preisen – genauer gesagt wie vor 50 Jahren, als die Pankgrafen Osterode am Harz „besetzten“ und zu ihrer Vasallenstadt machten.

Pankgrafen in Osterode: Interne Veranstaltung im Rathaus

Am Nachmittag schloss sich im Ratssaal ein Festakt mit dem Göttinger Landrat Marcel Riethig und Osterodes Bürgermeister Jens Augat an.

Am Pfingstsonntag tritt die Ritterschaft noch einmal bei der 1.000-Jahrfeier in Dorste auf. Dieses Wochenende locken allgemein viele Events in den Vorharz; unsere Übersicht: Events ohne Ende- Das ist an Pfingsten im Bereich Osterode los

