Beliebter Wanderweg zur Hanskühnenburg ist wieder frei

Und wie komme ich jetzt zur Hanskühnenburg? Dieser Frage mussten sich in der Vergangenheit viele Wanderer stellen, die über den Grillplatz in Riefensbeek die Hanskühnenburg zum Ziel hatten.

Denn der beliebte und abwechslungsreiche Wanderweg war nach Käfer- und Windwurfschäden für lange Zeit nicht mehr gefahrlos nutzbar. Geworfene und instabile Bäume versperrten den Weg und eine marode Brücke verwehrte die sichere Querung des an dieser Stelle tief eingeschnittenen Wasserlaufs.

Nun ist der Wanderweg wieder gefahrlos begehbar und das Gewässer über eine neu errichtete Brücke sicher und bequem zu überqueren. Das ist Ergebnis einer gelungenen Zusammenarbeit des Harzklub-Zweigvereins Riefensbeek-Kamschlacken mit dem Niedersächsischen Forstamt Riefensbeek und der Sozialversicherung Landwirtschaft, Gartenbau und Forsten (SVLFG). So wurden Gefahrbäume von zwei erfahrenen Mitarbeitern dieser Berufsgenossenschaft beseitigt. Die Forstwirtschaftsmeister Dirk Grotelüschen und Thies von Koppen, selbst langjähriges Mitglied im Harzklub, nutzten die kritische Umgebungsbedingungen zur Erprobung akkubetriebener Geräte und Fällhilfen sowie deren Einsatzmöglichkeiten unter schwierigen Bedingungen.

Auszubildende als „Brückenbauer“

Sie machten den Weg frei für den nächsten Bauabschnitt oder wie Diethard Warrelmann, Vorsitzender des Zweigvereins, formulierte: „Eine fruchtbare Symbiose von Harzklub und Forst!“ Für Auszubildende des Forstamtes Riefensbeek bot sich mit dem aufwendige Neubau ein eigenständiges Projekt. Mit Zustimmung des Dienstherrn und unter fachlicher Begleitung ihres Ausbildungsmeisters Martin Heindorf übernahmen Antino Wichern und Aron Volkmar, beide im zweiten Lehrjahr, Planung und Ausführung des anspruchsvollen Bauvorhabens. Schließlich war von Böschung zu Böschung mit neun Metern ein nicht unerheblichen Höhenunterschied zu überbrücken.

Unerwartete Hilfe bekamen sie von den beiden Söhnen ihres Ausbilders, die den diesjährigen Zukunftstag nutzten, um Einblicke in das vielfältige Berufsbild eines Forstwirtes zu erhalten. Ergänzt um einen Nistkasten für Wasseramseln, entstand so ein nach allen Regeln der Kunst gefertigter, stabiler und gefälliger Neubau, der sich harmonisch in die Landschaft einfügt. Gewissermaßen als Sahnehäubchen pflanzten die Azubi noch einige Kastanien, die sicher irgendwann einmal künftigen Wanderern Schatten spenden werden. „Mit dieser gemeinsamen Aktion Hand in Hand haben alle Beteiligten dem oft bemühten Klischee bürokratischer Hemmnisse eine klare Absage erteilt“, ziehen die Verantwortlichen ihr positives Fazit.

mp