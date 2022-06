Riefensbeek-Kamschlacken. Bei einem Feuer in einer Umkleidekabine des alten Waldschwimmbads in Riefensbeek-Kamschlacken sind 1.000 Euro Schaden entstanden.

In der Zeit von Sonntag, dem 29. Mai, 20 Uhr, bis Montag, 30. Mai, 8 Uhr, kam es in dem alten Waldschwimmbad in Riefensbeek-Kamschlacken in der alten Umkleidekabine zu einem Feuer. Das berichtet die Polizei.

Der Sachschaden wird demnach auf rund 1.000 Euro beziffert. Hinweise dazu nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 entgegen.