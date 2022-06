Osteroder Geschäftsmann mit hoher Reputation: Wer war L. Scheele?

„Er war der ausgeglichene, gütige, aber absolut patriarchalische Herr – ein Eindruck, den er auch rein äußerlich mit seinem Vollbart und seiner kerzengeraden Haltung machte“ – so wurde Louis Scheele beschrieben, der als Unternehmer und Senator in Osterode wirkte.

Der Kaufmann Louis Scheele, geboren am 3. Juni 1853 in Burgdorf, zog im Sommer 1885 von Hildesheim nach Osterode zu. Hier übernahm er das Haushaltswarengeschäft von Albert Schmidt im Haus Am Schilde 18, das fortan unter der Bezeichnung „F. L. Scheele, vormals Albert Schmidt“ firmierte. Das Geschäft bot ein sehr umfangreiches Sortiment an.

Umfangreiches Sortiment

Hier gab es neben Haushaltswaren auch Kinderspielzeug, Bedarfsartikel für Handwerker sowie Baumaterialien. Schließlich verkaufte der Laden auch als relativ neues Produkt Fahrräder, die hier erst ab den 1890er Jahren eine weitere Verbreitung fanden.

Ein Sohn Louis Scheeles beschrieb den Betrieb im Laden folgendermaßen: „Ich … betrachtete mit wachen Augen alle Dinge im Laden und im Lager und in der kleinen Werkstätte, sah und hörte beim Verkauf, wie die jungen Leute [= Verkäufer] die Kunden bedienten, paßte vor allem genau auf, wie mein Vater in seiner vornehmen, gewinnenden Art die Kundschaft begrüßte und behandelte. Es war ein sehr patriarchalisches Verhältnis im Geschäft und in der Familie. Die jungen Leute, die im Laden bedienten, wohnten alle mit in unserem Hause und mittags aßen wir alle zusammen an einem großen Ausziehtisch, der im Büro stand.“

Werkstatt im Hinterhaus

Seit den 1890er Jahren verkaufte Scheele in seinem Haushaltwarengeschäft auch schon Wäschemangeln und Waschmaschinen. Diese Produkte hatte Scheele zunächst in der kleinen Werkstatt im Hinterhaus des Gebäudes Am Schilde 18 bauen lassen.

Blick in die Straße Am Schilde mit dem Haushaltswarengeschäft von Louis Scheele, um 1890. Foto: Stadtarchiv Osterode

Obwohl der Kaufmann keine technische Ausbildung absolviert hatte, verlegte Scheele seine wirtschaftlichen Aktivitäten schließlich vom Einzelhandel ganz auf die Herstellung von hauswirtschaftlichen Geräten. Dazu hatte er 1899 von der Stadt das ehemalige Schulhaus der Höheren Töchterschule, Waagestraße 16, erworben und zur Fabrik ausgebaut. Seine „Eisen-, Kurz-, Porzellan-, Glas- und Spielwaaren-Handlung“ Am Schilde verkaufte Louis Scheele 1901 an Paul Herzog (später Hertzberg & Braun).

Wirtschaftlicher Erfolg

In der Waagestraße produzierte das Unternehmen von Scheele Waschmaschinen und Wäschemangeln. Die Fabrik, in der 1912 insgesamt 27 Personen arbeiteten, verfügte dazu über eine Dampfkesselanlage und einen vier PS Gasmotor. Das Unternehmen wirtschaftete sehr erfolgreich.

Werbeanzeige der Firma F. L. Scheele aus dem Osteroder Adressbuch von 1900. Foto: Stadtarchiv Osterode

Zum einen lag dies sicherlich an den Produkten, die technisch ausgereift und von guter Qualität waren. Zum anderen verstand Louis Scheele sich auch auf – modern gesprochen – geschicktes Marketing. Über Werbeanzeigen in zahlreichen großen Zeitungen gelang es, die Osteroder Fabrikate im ganzen Deutschen Reich zu vermarkten.

Zum Senator gewählt

Die kleine „Kronen-Tischmangel“, die größeren „Prinzess-Mangeln“ und später auch die Waschmaschinen wurden zu Verkaufsschlagern. Louis Scheele verfügte aufgrund seiner wirtschaftlichen Erfolge und seiner Persönlichkeit über eine sehr gute Reputation und war bestens in die gesellschaftlichen Kreise der Stadt integriert. Auch seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu Senator Albert Schmidt werden Scheele in Osterode sicher einige Türen geöffnet haben. Aufgrund dieser Wertschätzung wurde Scheele auch für einen Senatorenposten im Osteroder Magistrat vorgeschlagen.

Plan von 1899 für den Ausbau der ehemaligen Töchterschule in der Waagestraße zur Waschmaschinenfabrik. Foto: Stadtarchiv Osterode

Das Amt eines Senators war mit hohem Ansehen verbunden und blieb häufig Mitgliedern der alteingesessenen Familien vorbehalten. Doch Scheele als Zugezogener überzeugte die Osteroder und wurde im Juni 1911 von einer Wahlkommission als Senator in das Magistratskollegium gewählt. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges mussten die Fabrik von F. L. Scheele ihren Betrieb erheblich einschränken. Während im Winter 1913/1914 noch 33 Arbeitskräfte hauswirtschaftliche Maschinen fertigten, waren im folgenden ersten Kriegswinter dort nur noch 18 Menschen tätig. In den 1920er Jahren fanden wieder zwischen 40 und 50 Mitarbeiter Beschäftigung in der Waschmaschinenfabrik Scheele. Als Senator im Osteroder Magistrat arbeitete Louis Scheele an entscheidender Stelle mit, um die Stadt durch die schwere Zeit des 1. Weltkriegs zu führen.

Demokratische Neuordnung

Dass die Osteroder mit seiner Arbeit zufrieden waren, zeigte sich auch daran, dass er seinen Posten auch nach dem Umbruch 1918 weiter behielt.

Als im Zuge der demokratischen Neuordnung der Gemeindeverfassung die Senatoren (= unbesoldete Magistratsmitglieder) nur noch von den Bürgervorstehern bestimmt wurden, wählte das Kollegium wiederum die bisherigen Amtsinhaber, sodass die Osteroder Senatoren Hans Schimpf, Louis Scheele und Hermann Römer auch nach der Gründung der Weimarer Republik auf ihren Posten verblieben. Louis Scheele sollte das Senatorenamt bis 1924 innehaben.

Ihm wurde – ebenso wie Senator Hans Schimpf – am 11. August 1924 bei seinem Ausscheiden aus dem Magistrat die Osteroder Ehrenbürgerwürde verliehen. Hochbetagt musste Louis Scheele noch erleben, wie seine Waschmaschinenfabrik ihren Betrieb einstellen musste. Die Ende der 1920er Jahre einsetzende Weltwirtschaftskrise ließ den Absatz der Produkte erheblich einbrechen und erzwang schließlich die endgültige Stilllegung dieses Osteroder Unternehmens.

Louis Scheele verstarb schließlich am 18. Januar des Jahres 1931 in Osterode.