Polizei Osterode 10.000 Euro Schaden nach Parkrempler in Osterode

Die Geschädigte aus Herzberg hatte ihren Audi A6 am Montag, 16. Mai, gegen 6.30 Uhr in Osterode in der Scheerenberger Straße zum Parken abgestellt. Als sie gegen 13.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie die erheblichen Beschädigungen fest.

Verursacher flüchtet nach Unfall

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte bei dem Audi die gesamte linke Fahrzeugseite im unteren Bereich beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.